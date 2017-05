Ντάισελμπλουμ: Καλωσορίζω τη συμφωνία - Ακολουθούν συζητήσεις για το χρέος

Ανοίγει ο δρόμος για τις συζητήσεις, τις επόμενες εβδομάδες, για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, επισημαίνει, μέσω Twitter, o πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ντάισελμπλουμ σε ανάρτησή του αναφέρει τα εξής: «Καλωσορίζω την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ των θεσμών και της Ελλάδας στο πακέτο πολιτικής. Το πακέτο αυτό θα συμπληρωθεί με τις συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες για μια αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους».

