Γ.Τ. Πρωθυπουργού / Andrea Bonetti

Ως θετικό βήμα για την αναθέρμανση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες είχαν παγώσει από τον Σεπτέμβριο, βλέπει το Μαξίμου τη συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο Πεκίνο. Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Anadolu στη δική του ανταπόκριση επισημαίνει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε μετ' επιτάσεως προς τον κ. Τσίπτρα το αίτημα για την έκδοση των «8» Τούρκων αξιωματικών, τους οποίους η Άγκυρα κατηγορεί για συμμετοχή στο πραξικόπημα του Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αντιπροσωπεία, ο κ. Τσίπρας έθεσε τη θετική ατζέντα των ελληνοτουρκικών, επιδιώκοντας την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων που έχουν «παγώσει» από το φθινόπωρο του 2016 με τελικό στόχο την επανέναρξη των διερευνητικών επαγών για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης αλλά και τη διεξαγωγή διμερούς διακυβερνητικής διάσκεψης, στη Θεσσαλονίκη, τον Οκτώβριο.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. pic.twitter.com/Rl1xll6udG — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) 13 Μαΐου 2017

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Αλέξης Τσίπρας επισήμανε στον Τούρκο Πρόεδρο τη σημασία αποκλιμάκωσης των τούρκικων προκλήσεων σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε από την πλευρά του τις πάγιες θέσεις της χώρας του. Συμφώνησε, ωστόσο, στην ανάγκη αποφυγής εντάσεων την επομένη περίοδο και στη σημασία δημιουργίας διαύλου επικοινωνίας των δύο αρχηγών ΓΕΕΘΑ.

Ως προς τους «8», όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν χαρακτήρισε ως «πρόβλημα» για τις διμερείς σχέσεις τη μη έκδοσή της και ως «σφάλμα» της Αθήνας την παραμονής τους στην Ελλάδα, ζητώντας από τον έλληνα Πρωθυπουργό αλλαγή στάσης από την Αθήνα.

Σχετικά με το μεταναστευτικό ο κ. Ερντογάν είπε ότι η ΕΕ δεν υλοποιεί τη δέσμευσή της για την κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται ευρωπαϊκές χώρες, με τον Αλ. Τσίπρα να απαντά ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας.

Στη συζήτηση για το Κυπριακό ο Αλ. Τσίπρας επανέλαβε τη στήριξή του στις συνομιλίες, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να προστατευθούν για να πετύχουν . Πρόσθεσε ακόμη ότι για να πραγματοποιηθεί Διάσκεψη της Γενεύης πρέπει να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία για δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για αρκετά οικονομικά ζητήματα, όπως ο τουρισμός, οι επενδύσεις, η ακτοπλοική σύνδεση Σμύρνης - Θεσσαλονίκης καθώς και μια δεύτερη διάβαση αυτοκινήτων στον Εβρο.

Συμφωνήθηκε ακόμα, συνάντηση των πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Αλέξη Τσίπρα και Μπιναλί Γιλντιρίμ, για τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα προηγηθούν συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά και Μεβλούτ Τσαβούσογλου και άλλων συναρμόδιων υπουργών των δύο χωρών.

Η συνάντηση των κ. Τσίπρα και Ερντογάν έγινε στο περιθώριο του Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κινεζική κυβέρνηση, στο ξενοδοχείο Four Seasons, και κράτησε μια ώρα και δέκα λεπτά.