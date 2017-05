Η ανάρτηση του πρέσβη των ΗΠΑ για την απώλεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Με την ανάρτηση μίας φωτογραφίας στο Twitter από την επίσκεψη του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου στη νατοϊκή βάση της Σούδας τον Ιούλιο του 1991, στην οποία ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος εκφωνεί λόγο με τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα του, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού και επίτιμου προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Still proudly displayed @NSA_SoudaBay this photo reminds us of the partnership between PM Mitsotakis & President Bush pic.twitter.com/dffsjqxArI