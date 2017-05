Γκράφιτι και λαμαρίνες

Στην «Καθημερινή» της 27.05.17 δημοσιεύθηκε άρθρο που αφορά τις ξεναγήσεις στα κτίρια της Αθηναϊκής Τριλογίας. Τα κτίρια αυτά, με τα εξαιρετικά στοιχεία αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και ζωγραφικής που τα συνθέτουν, αποτελούν πραγματικά ένα κόσμημα για την πόλη της Αθήνας. Δυστυχώς ο όρος «κόσμημα» δεν μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον σήμερα για το κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών.



Πριν από δύο περίπου χρόνια το κτίριο αυτό συντηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και πράγματι απέκτησε μια εικόνα καταπληκτική. Την εικόνα αυτή οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας προσπάθησαν να προστατεύσουν από τη μάστιγα της πόλης που λέγεται γκράφιτι. Με ποιον τρόπο; Απλούστατα καλύπτοντας τον περίγυρο του κτιρίου με λαμαρίνες (αν είναι δυνατόν). Σε μικρό χρονικό διάστημα οι λαμαρίνες υπέστησαν την επίθεση του γκράφιτι, οπότε οι υπεύθυνοι είχαν και υλοποίησαν μια νέα «καταπληκτική» ιδέα. Εβαψαν τις λαμαρίνες σε μια απόχρωση της ώχρας ώστε να προσεγγίζεται η απόχρωση του πορόλιθου του κτιρίου και έτσι να διασκεδάζεται κάπως η ασχήμια της λαμαρίνας. Υστερα από ένα μικρό διάστημα η ώχρα καλύφθηκε από νέα γκράφιτι και κανένας δεν ασχολείται να τα σβήσει.



Το αποτέλεσμα λοιπόν της εμφάνισης του κτιρίου της Ακαδημίας έτσι όπως είναι σήμερα κόσμημα για την πόλη δεν είναι. Θα έλεγα ότι είναι ντροπή. Ας ελπίσουμε σε δραστηριοποίηση των αρμοδίων ώστε το κτίριο να κοσμεί πραγματικά την πόλη μας.



Γεωργιος Κοτταρινος, Χημικός βιομηχανίας, Παγκράτι

Ενας «σερίφης» για την Υπάτη



Τελικά, ύστερα από όλους τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που έκαναν η Τοπική Κοινότητα Υπάτης και ο Δήμος Λαμιέων για να μην καταργηθεί το Αστυνομικό Τμήμα Υπάτης, όπως έλεγαν οι φήμες από χρόνια τώρα, το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 (ΦΕΚ 14Α/9-2-2017) με θέμα: «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» καταργεί το Αστυνομικό Τμήμα Υπάτης και διατηρεί ως πλησιέστερο προς την Υπάτη το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας, ενώ παράλληλα διατηρεί σε απόσταση αναπνοής και έναν αστυνομικό σταθμό και στη Μακρακώμη.



Εκτός από τη γενικότερη κριτική για ένα νόμο που καταργεί αστυνομικά τμήματα σε μια εποχή που έχουμε έξαρση παραβατικών πράξεων, εγκληματικότητας και τρομοκρατίας, πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Φθιώτιδας τα όσα ορίζει αυτός ο νόμος είναι τελείως παράλογα.



Οι δημοτικές ενότητες Υπάτης και Λιανοκλαδίου με πληθυσμό 10.000 κατοίκων, με έκταση 341.000 στρ. και με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ των χωριών, μένουν χωρίς αστυνομικό τμήμα και θα πρέπει να καλύπτονται από τη Λαμία! Εντούτοις, διατηρείται το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας και σε απόσταση μόλις 5 χλμ. από εκεί θα υπάρχει και ο Αστυνομικός Σταθμός Μακρακώμης!



Ολα αυτά δείχνουν ότι η κατανομή των αστυνομικών τμημάτων δεν έγινε με ορθολογικά κριτήρια, αλλά ανάλογα με τις πιέσεις που άσκησαν οι τοπικοί παράγοντες.



Εμείς δεν κινητοποιηθήκαμε γιατί πιστεύαμε αφελώς στη λογική.



Τώρα τι μπορεί να γίνει; Υπάρχει περίπτωση αναθεώρησης; Το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι η «Υπάτη του Δήμου Λαμιέων» θα είναι μία από τις 27 κωμοπόλεις της χώρας όπου θα τοποθετηθεί ένας «τοπικός αστυνόμος» με βαθμό ανθυπαστυνόμου ή αρχιφύλακα, ένας νεοφανής θεσμός που τον έχουν διακωμωδήσει ως «σερίφη», αφού καλείται ένας άνθρωπος να αστυνομεύσει μια αχανή έκταση ενός μεγάλου πρώην δήμου!



Θανασης Αδαμος, Φαρμακοποιός

Για τον ναό του Αγίου Μάρκου

Σε άρθρο του δημοσιογράφου κ. Αποστόλου Λακασά στην έγκριτη εφημερίδα σας «Η Καθημερινή», Κυριακή 14 Μαΐου 2017, σελ. 14, που αφορά την υποδοχή του ιερού λειψάνου της αγίας και βασιλομήτορος Ελένης, φυλασσόμενου στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου Βενετίας, που ήλθε στην Αθήνα για προσκύνηση από τον θεοφιλή λαό, αναφέρεται τρεις φορές η βασιλική του Αγίου Μάρκου. Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ αφενός να διορθώσω τον συντάκτη του παραπάνω άρθρου και αφετέρου να ενημερώσω υπεύθυνα το πολυπληθές αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας σας για την εσφαλμένη απόδοση του μνημείου αυτού στον αρχιτεκτονικό τύπο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στις τάξεις των δημοσιογράφων, των ξεναγών πολλές φορές και σε πλήθος λαού.



Η περίφημη εκκλησία του Αγίου Μάρκου είναι πεντάτρουλο κτίσμα του ΙΑ΄ αι. που ανεγέρθηκε στη θέση προϋπάρχοντος ναού του ΣΤ΄ αι. Ο ναός έχει κάτοψη ελληνικού σταυρού (ισοσκελούς) και εμφανίζει σήμερα βυζαντινή, ρωμανική και γοτθική όψη, συνιστώντας ένα κράμα κατασκευών από τον ΙΑ΄ έως τον ΙΖ΄ αι. Χάρη στον Αγιο Μάρκο αποκτούμε σήμερα ιδέα για την κατεστραμμένη πλέον εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη (Αποστολείο), μια σταυρική πεντάτρουλη, στην αρχή και αυτή ξυλόστεγη βασιλική που καταστράφηκε στη στάση του Νίκα, στη χρονική διάρκεια 11-16 Ιανουαρίου του έτους 532 στην Κωνσταντινούπολη, ενάντια στον Ιουστινιανό (527-565). Ο ναός του Αγίου Μάρκου με πλείστα όσα άκρως καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα στην πρόσοψη, τους Τετράρχες στη νότια πλευρά, τα βενετικά - βυζαντινά ψηφιδωτά του ΙΒ΄-ΙΓ΄ αι. στους τρουλίσκους του αιθρίου, τα ψηφιδωτά του εσωτερικού του ναού βενετών και βυζαντινών ψηφιδογράφων του ΙΒ΄-ΙΔ΄ αι. και μερικά ανασκευασμένα στον ΙΣΤ΄-ΙΖ΄ αι., το πρεσβυτέριο, όπου πίσω από την κύρια αγία τράπεζα κείται η ονομαστή και μοναδική pala d’ oro (χρυσή τράπεζα), πολυτιμότατη κατεργασία χρυσοχοΐας και σμάλτων βυζαντινής και βενετικής τέχνης, του Ι΄ έως τον ΙΔ΄ αι., το θησαυροφυλάκιο, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο Zen με ψηφιδωτά του ΙΓ΄ αι., ώς και πολλά άλλα καλλιτεχνικά αξιοθέατα, συνιστά ένα εξαιρετικό θρησκευτικό μνημείο ανατολικής και δυτικής τέχνης.



Κωνσταντινος Π. Χαραλαμπιδης, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Μυστικισμός, κατάθλιψη κ.ά.

Αναφέρομαι στο άρθρο του κ. Πάσχου Μανδραβέλη με τίτλο «Το παράδοξο της επιλογής» («Η Καθημερινή» 15-16 Απριλίου 2017) όπου σχολιάζοντας το best seller βιβλίο του Αμερικανού καθηγητή της ψυχολογίας στο κολέγιο Swarthmore της Πενσιλβάνια Barry Schwartz «The paradox of choice: Why More is Less», εκδόσεις Harper Perennial, παραθέτει ορισμένα επιχειρήματά του:

«Το επίσημο δόγμα που θέλει περισσότερες επιλογές (προσωπικές επαγγελματικές, υλικές και ερωτικές) μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερη ελευθερία για τον δυτικό άνθρωπο, αλλά επίσης σημαίνει και μεγαλύτερη μιζέρια… Οσο περισσότερες επιλογές έχουμε τόσο χειρότερο: γίνεται ευκολότερο να μετανιώνουμε για οποιαδήποτε επιλογή μας και αυτό μας οδηγεί στην κατάθλιψη… οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν περισσότερη ευχαρίστηση και λιγότερη μεγιστοποίηση των υλικών αγαθών». Υπάρχει επιλογή που δεν μας φτωχαίνει, υπάρχει αποποίηση που μας πλουτίζει; Αυτό ήταν το μυστικό των μυστικιστών». Παραθέτω τον ορισμό της λέξης «Μυστικισμός» από το Le Petit Larousse Illustre 2015: «Θρησκευτική ή φιλοσοφική στάση που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μιας πλήρους ενότητας με το Θείον ή με το Απόλυτον σε κατάσταση πνευματικής έξαρσης ή έκστασης». Ο Αγιος Γρηγόριος Νύσσης (335-394 μ.Χ.), αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, που θεωρείται ο φιλοσοφικώτερος των αγίων, έγραψε «Το να βρεις τον Θεό, σημαίνει πάντοτε να τον αναζητάς και ποτέ να μην κορεσθείς. Και δεν είναι άλλο να τον ζητάς από το να τον έχεις βρει, γιατί όταν τον αναζητάς ήδη τον έχεις βρει». Αρα το μυστικό των μυστικιστών είναι η συνεχής αναζήτηση του θείου, του ιερού.



Δρ Πασχαλης Α. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη