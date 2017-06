Τσίπρας: Πήραμε αυτό που ζητούσαμε, μια συμφωνία διεξόδου

Η χθεσινή ήταν «μια πολύ καλή μέρα για την Ελλάδα» μετά από πολύ καιρό, είπε ο πρωθυπυργός Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτικό μήνυμα του το απόγευμα της Παρασκεύης, στον απόηχο της συμφωνίας του Eurogroup.



«Πήραμε τελικά αυτά που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτά που δικαιούμασταν. Και τώρα ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο στις αγορές, για το οριστικό τέλος, σε ένα χρόνο από σήμερα, των προγραμμάτων στήριξης και των μνημονίων που τα συνοδεύουν, ανοίγει ο δρόμος για την οριστική έξοδο από την κρίση», σημείωσε.

«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι γιατί πράξαμε ορθά που δεν πήραμε ό,τι μας έδιναν τρεις βδομάδες πριν», δήλωσε ακόμη ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αναλάβαμε το ρίσκο, κινητοποιήσαμε τις συμμαχίες μας αλλά και τη κοινή λογική στην Ευρώπη και πήραμε τελικά αυτό που ζητούσαμε: Μια συμφωνία διεξόδου. Η πιο σημαντική δέσμευση της απόφασης αφορά τη δέσμευση για οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο του 2018»

«Εχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των θυσιών του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Είναι όμως άλλο να υπομένεις χωρίς αχτίδα φωτός. Και άλλο να βλέπεις μπροστά σου το δρόμο της εξόδου», συμπλήρωσε ακόμη.

Κατόπιν αυτών, σημείωσε ότι «τώρα δεν είναι η ώρα του εφησυχασμού, της επανάπαυσης αλλά της αποφασιστικότητας, τώρα είναι η ώρα για να προωθήσουμε τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και κοινωνία».

«Το σήμα προς τα έξω, προς τους επενδυτές και τις αγορές για να εμπιστευθούν ξανά την Ελλάδα, έχει ήδη δοθεί και είναι πολύ ισχυρό. Το σήμα όμως και προς τα μέσα, όμως, πρέπει να είναι ακόμη ισχυρότερο. Ναι μπορούμε. Μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας με τις δικές μας δυνάμεις, να ξανακερδίσουμε την κυριαρχία και το μέλλον μας. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε», κατέληξε.

Νωρίτερα, με αναρτήσεις του στο Twitter, ο πρωθυπουργός σχολίασε την απόφαση του χθεσινού Eurogroup ως «σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία», υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απόφαση αποτελεί ισχυρή δέσμευση για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. «Η απόφαση της Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», έγραψε ο Ελληνας πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται καθ' οδόν στο να τερματίσει μία κρίση που βλάπτει την κοινωνία και την οικονομία μας». «Η απόφαση αυτή αποτελεί μία ισχυρή δέσμευση για αυτόν τον στόχο», κατέληξε.

