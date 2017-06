Μαξίμου: Οι κύριοι της ΝΔ εκτίθενται

Την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη συμφωνία στο χθεσινό Eurogroup σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Η Νέα Δημοκρατία χρειάστηκε 1371 λέξεις μήπως και πείσει κανέναν για τη χθεσινή συμφωνία του Eurogroup. Επειδή η κυβέρνηση έχει και πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθεί από το στρατηγικό αδιέξοδο της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη, τους επισημαίνουμε μία ειδοποιό διαφορά που τους «διέφυγε» για να βγάλουν το συμπέρασμα που θέλουν: Η απόφαση του Νοεμβρίου του 2012, για την οποία επιχαίρει η ΝΔ ανέφερε «we are committed to providing adequate support to Greece during the life of the programme and beyond until it has regained market access». Το Eurogroup δεσμευόταν δηλαδή ότι θα διασφαλίζει νέα δάνεια στο διηνεκές μέχρι κάποια στιγμή η χώρα να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές και χωρίς κανένα χρονικό προσδιορισμό. Η χθεσινή απόφαση αντιθέτως αναφέρει πως «in view of the ending of the current programme in August 2018, the Eurogroup commits to provide support for Greece’s return to the market». Δηλαδή το Eurogroup δεσμεύεται να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 και παράλληλα να στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Για αυτό το λόγο εξάλλου προβλέπεται στην ίδια απόφαση ένα σημαντικό αποθεματικό ρευστότητας για να στηριχθεί η έξοδος στις αγορές. Με λίγα λόγια η μία απόφαση δεσμευόταν για στήριξη μέχρι την επιστροφή στις αγορές και η χθεσινή για στήριξη για την επιστροφή στις αγορές. Οι κύριοι της ΝΔ εκτίθενται από μόνοι τους…»