«Η κυβέρνηση θυμήθηκε τώρα ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπτυξη. Αλλά το στοίχημα αυτό είναι ανίκανη να το κερδίσει. Διότι απλούστατα η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα είναι έννοιες ξένες με το πολιτικό DNA των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ».

Με τον καυστικό αυτό τρόπο υποδέχθηκε το Ποτάμι τη συμφωνία του Eurogroup, με τους συνεργάτες του κ. Στ. Θεοδωράκη (σ.σ. η κατάσταση της υγείας του είναι ολοένα και καλύτερη και κατά πάσα πιθανότητα θα βγει από το νοσοκομείο σήμερα ή αύριο) να καταλογίζουν στην κυβέρνηση ωμή προσπάθεια παραπλάνησης των πολιτών.

«Η δεύτερη αξιολόγηση που θα έπρεπε να κλείσει τον Φεβρουάριο του 2016 έκλεισε τώρα. Υστερα από ενάμιση χρόνο αβεβαιότητας με τεράστιο κόστος για την οικονομία, που μεταφράστηκε σε επιπλέον μέτρα, αποφασίστηκε η εκταμίευση της δόσης των 8,5 δισ.», υποστήριξε το Ποτάμι και «σε πείσμα της κυβερνητικής προπαγάνδας», υπογράμμισε ενδεικτικά ότι η συμφωνία:

• Προβλέπει πρωτοφανώς μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% έως και το 2022 και 2% ή πάνω μέχρι το 2060, τα οποία για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσουν αρνητικά για την ανάπτυξη.

• Επιβάλλει μέτρα στον βαθμό που είναι απαραίτητο (to the extent necessary) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018 και μάλιστα δίχως να δημιουργεί επιπλέον κόστος στα άλλα κράτη-μέλη (not lead to additional costs for other beneficiary Member States).

• Δεν έχει απολύτως καμία αναφορά στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που θα βοηθούσε στην ταχύτερη πρόσβαση στις αγορές.

• Δεν προβλέπει κανέναν συγκεκριμένο τρόπο σύνδεσης χρέους-ανάπτυξης, καθώς η επεξεργασία του μηχανισμού αυτού παραπέμπεται στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη λεγόμενη επέκταση των ωριμάνσεων του δανείου του EFSF από 0 έως 15 χρόνια, για την οποία πανηγύρισε η κυβέρνηση, το Ποτάμι σχολίασε ότι η εν λόγω ασαφής διατύπωση πρακτικά δεν παρέχει καμία διασφάλιση στη χώρα.