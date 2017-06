Ο Αλφόνσο και οι Caballeros του

Κύριε διευθυντά

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο βασιλιάς της Ισπανίας Αλφόνσο, επειδή τον πίεζαν αφόρητα να απονέμει σε διαφόρους τον τίτλο του caballero, συγκέντρωσε μια Κυριακή πρωί όλον τον ενήλικο άρρενα πληθυσμό της Μαδρίτης στην Piazza del Sol και τραβώντας το ξίφος του αναφώνησε «Todoς Caballeroς» και έτσι, κάνοντάς τους όλους caballeroς, ησύχασε. Το 1967, οπότε εισήλθα στο δικαστικό σώμα, οι οργανικές θέσεις των αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου ήταν δύο. Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα, οι θέσεις αυτές αυξάνονται κατά δύο και συνολικά γίνονται είκοσι δύο, ήτοι μέσα σε 50 χρόνια αύξηση 1.100%. Δεν νομίζω ότι ο όγκος των πονικών υποθέσεων που χειρίζονται οι αντεισαγγελείς του Α.Π. καθώς και τα πρόσθετα καθήκοντα, που τους ανατίθενται, αυξήθηκαν το παραπάνω διάστημα κατά το ποσοστό αυτό, ώστε να δικαιολογείται η αύξηση αυτή των οργανικών θέσεων. Φυσικά, κάθε αύξηση των ανωτάτων θέσεων σε όλους τους κλάδους του Δημοσίου γίνεται με την επίκληση της καλύψεως υπηρεσιακών αναγκών, αλλά υπό αυτήν υποκρύπτεται συνήθως ισχυρή συνδικαλιστική πίεση ή προώθηση ημετέρων. Με την πλήρωση των νέων θέσεων, πιθανόν να διαφανεί ο σκοπός της αυξήσεως. Προσωπικά, όταν ακούω αυξήσεις ανωτάτων θέσεων σε κλάδους του Δημοσίου, δικαιώνω τον βασιλιά Αλφόνσο.

Λεανδρος Τ. Ρακιντζης - Αρεοπαγίτης ε.τ.

Η μαγεία των αριθμών, οι «Μ» και οι «μ»

Κύριε διευθυντά

Τα Μαθηματικά αποτελούν χαρακτηριστικό του σύμπαντος, είναι πραγματικά και απόλυτα, είναι αληθινά και βέβαια. Ετσι, το τι πιστεύουμε εμείς οι άνθρωποι για τα Μαθηματικά δεν έχει καμία σημασία. Οι μαθηματικοί είναι οι απόλυτοι επιστήμονες (προφανώς, αφού ασχολούνται με απόλυτες αλήθειες, αφού περιγράφουν το ίδιο το σύμπαν). Οι μαθηματικοί μιλούν τη γλώσσα της φύσης, τη γλώσσα του κόσμου. Οι μαθηματικοί ίσως να μιλάνε τη γλώσσα του Θεού (αφού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν).

Υπό αυτό το πρίσμα, η μαθηματική ικανότητα αποτελεί την κορύφωση των διανοητικών ικανοτήτων. Είναι η ικανότητα να μπορούμε να κατανοήσουμε την ίδια μας τη φύση, τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι η βασίλισσα των επιστημών. Ορίζουν την ακρίβεια. Καθορίζουν τη φύση της επιστήμης. Εφαρμόζονται σε όλες τις άλλες επιστήμες. Αυτό είναι η «Μυθιστορία» των Μαθηματικών.

Είναι η εισαγωγή σε πολλά βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης. Είναι η εισαγωγή σε πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι ο λόγος που ελκύει ανθρώπους στα Μαθηματικά. Πολλοί γράφουν τη λέξη «Μαθηματικός» με κεφαλαίο «Μ», σαν να δηλώνουν κάποιον που ξεπερνά τον κοινό θνητό. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι ήρωας της παραπάνω ιστορίας; Ποιος δεν έχει σαν πρότυπο τέτοιους ήρωες; Ποιος κοινός θνητός δεν θαυμάζει το «μυαλό» του «Μ»; Αυτή η ιστορία δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα. Φοβίζει τον κόσμο. Κάνει τα Μαθηματικά να φαίνονται απρόσιτα ακόμη και σε άριστους μαθητές με άλλα ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Οδηγεί πολλούς μαθητές σε παραίτηση από τα Μαθηματικά, επειδή απλώς πιστεύουν ότι υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους.

Δυστυχώς η ιστορία αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς της «μαθηματικής κοινότητας». Βοηθά στη διατήρηση μιας ελίτ, την οποία συνέχεια δικαιώνει. Είναι μέρος ενός «πολιτισμού» που γράφει μόνο σύμβολα και σχεδόν τίποτα σε μία κατανοητή γλώσσα. Απομακρύνει άλλους μορφωμένους ανθρώπους που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτά. Από κοινωνική σκοπιά, η αδυναμία προσπέλασης των Μαθηματικών έχει συμβάλει στην έλλειψη Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Παιδείας στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Διαχωρίζει με μεγάλη μαεστρία «έξυπνους» από «μη έξυπνους» ανθρώπους. Αυτά καθιστούν τη Μυθιστορία έναν όχι εντελώς ακίνδυνο μύθο.

Δεδομένου ότι η ιστορία αυτή είναι επιστημονικά αβάσιμη (στο σύνολό της) και κοινωνικά επιζήμια, είναι καιρός να τη διαμορφώσουμε από την αρχή. Στόχος μας πρέπει να είναι να δώσουμε μία πιο ρεαλιστική εικόνα της φύσης των Μαθηματικών και στην πορεία να κάνουμε τα Μαθηματικά πιο προσιτά…

ΥΓ.: Πηγή Εμπνευσης: Τα φετινά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Βιβλιογραφική Πηγή: Lakoff G., Núñez R. (2000) Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being, Basic Books, Inc.

Νικολας Παναρετος, «μαθηματικός»

Η γραφειοκρατία και ο αραμπάς

Κύριε διευθυντά

Σχεδόν καθημερινά βιώνουμε περιστατικά που μας αφαιρούν κάθε ελπίδα δυνατότητας της πατρίδας μας να ξεπεράσει τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και να έρθει σε επαφή με την ανάπτυξη. Δεν έχουμε λόγους να αμφισβητήσουμε την απόφαση του δασάρχη Πειραιά να χαρακτηρίσει δασική μια έκταση 37 στρεμμάτων στο πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό. Η έλλειψη θεσμικών δομών, όπως π.χ. κτηματολογίου και λοιπών, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή τέτοιων νομίμων κατά κανόνα αποφάσεων των υπηρεσιών, όπου η συνακόλουθη μη άμεση εξέταση των ενστάσεων δημιουργεί μέγιστα προβλήματα. Η πολιτική τόλμη έγκειται στο να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εξέτασης της ένστασης κατά της απόφασης. Δεν νοείται καθυστέρηση στην επένδυση στο Ελληνικό 4 μηνών! Δεν έρχεται καμιά ανάπτυξη με τέτοιες καθυστερήσεις.

Σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή» (14/05/17) με θέμα τη φοροδιαφυγή, η κ. Νίνα Ολσον, το Νο 3 της αμερικανικής εφορίας, δήλωσε μεταξύ των άλλων ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και τα μετακινούμενα φορολογικά δικαστήρια που μπορούν να βγάλουν αποφάσεις ακόμη και αυθημερόν. Ενας ακόμη θεσμός που δεν υφίσταται στην Ελλάδα, όπου η αναμονή για τις δίκες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 5 χρόνια, τη στιγμή που στην Αμερική ο μέσος όρος έκδοσης μιας απόφασης είναι 6 μήνες.

Η πολιτική τόλμη έγκειται στο να γίνουν παρόμοιες ενέργειες που θα επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης, της οποίας η αποστολή είναι υψίστη. Πολιτική τόλμη χρειάζεται για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 150 και τη μείωση της αμοιβής τους τουλάχιστον κατά 50% κ.λπ. κ.λπ. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις έχουν αναγάγει σε επιστήμη την ελαχιστοποίηση, με όριο τον μηδενισμό, του πολιτικού κόστους, με τη μη λήψη τολμηρών μέτρων, που έχει τόσο ανάγκη η Ελλάδα. Πάνε τα τρένα των 40 χιλιομέτρων την ώρα. Τώρα η ταχύτητα πλησιάζει τα 500 χιλιόμετρα. Ζητείται λοιπόν πολιτική τόλμη για πολλά, πολλά πράγματα.

Θανος Θανασης - Τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ

Καψόνια α λα ΙΚΑ

Κύριε διευθυντά

Εχω μια επιχείρηση, ΑΕΒΕ, η οποία οφείλει στο ΙΚΑ λίγο κάτω από 16.000 ευρώ και στην εφορία λίγο παραπάνω. Η επιχείρηση αποφάσισε να πουλήσει ένα κτίριο που έχει στην κατοχή της, για να αυξήσει τη ρευστότητά της, αλλά και να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της. Ζήτησα από την εφορία φορολογική ενημερότητα, αναγκαία για την υπογραφή του πωλητηρίου, με παρακράτηση από τη συμβολαιογράφο του οφειλόμενου ποσού και την άμεση απόδοσή του, και δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα. Τηλεφώνησα και στο ΙΚΑ για τον ίδιο λόγο. Παραθέτω αυτά που μου είπαν: Πρέπει να ζητήσω τη ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις και να πληρώσω την πρώτη. Να ζητήσω την κατάργηση της ρύθμισης και να μου υπολογίσουν το ποσό που πρέπει να πληρώσω (αφαιρουμένων προφανώς κάποιων προσαυξήσεων). Να προσκομίσω από την εφορία κατάσταση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Να προσκομίσω βεβαιώσεις από τα καταστήματα ΙΚΑ κατοικίας του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ότι δεν οφείλουν. Αφού συντελεστούν τα παραπάνω, θα δώσουν ασφαλιστική ενημερότητα με εντολή παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού! Αν τα παραπάνω απίστευτα δεν είναι άθλια καμώματα, τότε σαν τι μοιάζουν; Είναι δυνατό να περιμένουμε από τέτοιας νοοτροπίας υπηρεσίες βοήθεια για να ανακάμψουμε; Είμαι περίεργος, να μπορούσα να μάθω, πώς θα αισθανθεί κάποιος από τους «153» εάν διαβάσει αυτή την επιστολή.

Αποστολος Γεωργοπουλος, Επιχειρηματίας