Τούρκοι χάκερς υποστηρίζουν ότι «έριξαν» τη σελίδα του Ελληνα Πρωθυπουργού

Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε το απόγευμα της Παρασκευής η επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνα πρωθυπουργού.

Την ίδια ώρα, σε τουρκικά μέσα αναπαράγεται η είδηση ότι πίσω από την επίθεση στο primeminister.gov.gr. κρύβονται Τούρκοι χάκερς, ως αντίδραση στη στάση της Αθήνας για την υπόθεση της Αγίας Σοφίας.

Από το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωναν στην «Κ» ότι η ιστοσελίδα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ωστόσο σημείωναν ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τουρκικού δακτύλου.

Πάντως, χρήστης του Twitter με το όνομα Aslan Neferler Tim, σε ανάρτησή του, ανεφέρε: «Η ιστοσελίδα σας έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης. Η Αγία Σοφία είναι δική μας».

your website hacked !!!! :)))) Hagia Sophia

it is ourshttps://t.co/6UJEZFFUkO@PrimeministerGR pic.twitter.com/oRuVqVD2zR