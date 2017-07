Ο​​ταν το 2014 ξεκίνησε η συζήτηση για τον αντιρατσιστικό Νόμο, έλεγα στους φίλους μου ότι θα μας δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλύσει. Τα πρώτα νομοσχέδια ήταν κυριολεκτικά γραμμένα στο πόδι και αν ψηφιζόντουσαν όπως ήταν, είμαι βέβαιος ότι τα δικαστήρια δεν θα προλάβαιναν να εκδικάσουν τις περιπτώσεις εφαρμογής του αντιρατσιστικού αυτού Νόμου. Τελικά, έγιναν πολλές «διορθώσεις» και ψηφίστηκε ο Νόμος 4285/2014. Βάσει αυτού του Νόμου, θα δικαστεί η συγγραφέας κ. Σώτη Τριανταφύλλου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την προσεχή Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017. Η κατηγορία: Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους με βάση τον αντιρατσιστικό Νόμο.

Η κατηγορία βασίστηκε σε άρθρο της στην εφημερίδα Athens Voice στις 15.11.2015, αμέσως μετά τη σφαγή στο «Bataclan», όπου η κ. Τριανταφύλλου είχε γράψει, μεταξύ άλλων: «Ομως, θα επιμείνω: όπως έλεγε ο Μάρκο Πόλο, “φανατικός μουσουλμάνος είναι αυτός που σου κόβει το κεφάλι, ενώ μετριοπαθής είναι εκείνος που σε κρατάει για να σου κόψουν το κεφάλι”». Αυτό, ο κ. Παναγιώτης Δημητράς, διαχειριστής του blog «Racist Crimes Watch», το θεώρησε ψευδές και επίμεμπτο, και της έκανε μήνυση.

Γράφτηκαν πάρα πολλά άρθρα στα μέσα Μαΐου όταν έγινε γνωστή η παραπομπή σε δίκη της κ. Τριανταφύλλου. Η συντριπτική πλειονότητα τάχθηκε υπέρ της συγγραφέως. Πάντως, το πλέον εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο άρθρο γράφτηκε από τον καλό φίλο και συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη και αναρτήθηκε στο Protagon.gr στις 14 Μαΐου 2017. Αξίζει τον κόπο να το αναζητήσετε στο http:// www.protagon.gr/apopseis/editorial/44341409721-44341409721 γιατί πραγματεύεται πολύ σοβαρά τα θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία του λόγου και τον αντιρατσιστικό Νόμο.

Τη Σώτη Τριανταφύλλου δεν έχω την τύχη να τη γνωρίζω και δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο ή άρθρο της. Από όσα όμως διάβασα είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η δίωξή της είναι άδικη, υπερβολική και υποκριτική. Εξηγούμαι. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σαν συνέπεια της αρχικής αναφοράς του ΕΠΣΕ (Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι), παρέπεμψε τη Σώτη Τριανταφύλλου σε δίκη, βάσει του Αρθρου 1 του Αντιρατσιστικού Νόμου, που αναφέρει ότι τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο όποιος: «…με πρόθεση, δημόσια, προφορικά ή διά του Τύπου, μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο, υποκινεί, προκαλεί, διεγείρει ή προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία, κατά τρόπο που εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων».

Σκόπιμα αντέγραψα σχεδόν ολόκληρο το Αρθρο 1 του Νόμου για να διαπιστώσετε το εύρος των περιπτώσεων που καλύπτει. Εντούτοις στην περίπτωση της Τριανταφύλλου η παραπομπή γίνεται διότι, όπως ισχυρίζεται ο κ. Παναγιώτης Δημητράς, ο Μάρκο Πόλο ουδέποτε είπε αυτά τα λόγια που του αποδίδονται και η Σώτη Τριανταφύλλου κακώς χρησιμοποίησε τα λόγια αυτά έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν αληθεύουν. Από περιέργεια αναζήτησα στο Google: «Marco Polo quotations» και πρώτο-πρώτο στα ΑΖ Quotes εμφανίστηκε το περίφημο: «The militant Muslim is the person who beheads the infidel, while the moderate Muslim holds the feet of the victim». Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν είναι μόνον η Σώτη Τριανταφύλλου που πιστεύει καλόπιστα ότι αυτά είναι τα αυθεντικά λόγια του Μάρκο Πόλο.

Συνεχίζοντας την αναζήτηση στο Google, διαπίστωσα ότι η παραπάνω φράση γράφτηκε από τον καθηγητή φιλοσοφίας Dr. M. Sabieski μαζί με κάποια άλλη του Μάρκο Πόλο σε ένα site με τίτλο Great Thinkers on Islam στις 30 Αυγούστου 2008 και σε αναπαραγωγές σβήστηκε το όνομα του καθηγητή και έτσι όλες οι φράσεις αποδόθηκαν στον Μάρκο Πόλο. Αυτό λοιπόν είναι το έγκλημα της Σώτης Τριανταφύλλου για το οποίο θα δικαστεί στις 21 Ιουλίου 2017.

Τώρα όμως πάμε στην ουσία του θέματος. Στις 31 Μαΐου 2017, η τραγουδίστρια Αφροδίτη Μάνου ανάρτησε στην προσωπική σελίδα της στο Facebook τα ακόλουθα: «Οταν το πολιτικώς ορθόν καθορίζεται μέσα σου από τους (ορθώς διαμορφωμένους) κοινωνικούς και νομικούς κανόνες και όχι σαν φυσική συνέπεια της ανθρώπινης ύπαρξής σου, όπως η λειτουργία της αναπνοής, τότε αρχίζουν οι παρενέργειες. Αγαπώ και σέβομαι τους ανθρώπους όλων των χρωμάτων, όλων των φυλών, όλων των διαφορετικοτήτων ή αναγκών, σημαίνει αγαπώ τους ανθρώπους. Σε όλες τις φυλές, όλα τα χρώματα, στους ανθρώπους με διαφορετικότητα ή όχι, με ειδικές ανάγκες ή όχι, υπάρχουν παιδεραστές, δολοφόνοι, κακοποιοί, εκμεταλλευτές, απατεώνες. Κρατήστε τις υπερβολές για τον εαυτό σας. Ο Σόιμπλε ΔΕΝ ΑΘΩΩΝΕΤΑΙ επειδή είναι παραπληγικός. Είναι ένας παράφρων, σαδιστής πολιτικός που έγινε παραπληγικός ακριβώς γι’ ΑΥΤΕΣ του τις ιδιότητες από κάποιον που, θες να τον πεις τρομοκράτη, θες να τον πεις πράκτορα, θες να τον πεις ηλίθιο, θες να τον πεις ήρωα, ΠΟΛΙΤΙΚΑ κίνητρα είχε και έτσι θα μείνει στην ιστορία. Ο Αδόλφος Σόιμπλε είναι ένας κατάπτυστος, λαομίσητος παραπληγικός και προσωπικά δεν τον κατατάσσω καν στους ανθρώπους. Η Μέρκελ και οι άλλοι είναι πολιτικοί που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της τάξης τους και την κοσμοθεωρία τους. Ο Σόιμπλε είναι ένας κομπλεξικός, άρρωστος, ακραίος και επικίνδυνος πολιτικός, (όπως ο Αδόλφος)».

To Facebook αμέσως κατέβασε την ανάρτηση αυτή γιατί την θεώρησε άκρως ρατσιστική. Η Αφροδίτη Μάνου, υπερασπιζόμενη την εμετική ανάρτησή της, επανήλθε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 γράφοντας «Το ΦΒ μου έκοψε την ανάρτηση περί “παραπληγικού” Σόιμπλε.

Οσοι την είδατε, την είδατε»! Εκ των υστέρων έγραψε και διάφορα άλλα προκειμένου να αμβλύνει τις εντυπώσεις, αλλά ουδέποτε αποκήρυξε την αρχική ανάρτηση. Παρακαλώ, διαβάστε ξανά την απίστευτη ανάρτηση για να διαπιστώσετε το μίσος που αποπνέει για έναν άνθρωπο ο οποίος έμεινε ανάπηρος από την άνανδρη επίθεση τρομοκράτη, τον οποίο μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε «ήρωα»! Ακόμα ξαναδιαβάστε το Αρθρο 1 του Αντιρατσιστικού Νόμου. Πόσες παραβιάσεις αυτού του Νόμου υπάρχουν στις 185 λέξεις της Αφροδίτης Μάνου; Είδατε κανένα να ευαισθητοποιηθεί; Σκόπιμα άφησα να περάσει αρκετός καιρός για να δημοσιεύσω το σημερινό κείμενο, περιμένοντας κάποια αντίδραση από τους ευαίσθητους παρατηρητές του Racist Crime Watch. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω δει καμία σπουδή.

Αλήθεια, μπροστά στα όσα γράφει η Αφροδίτη Μάνου δεν σας φαίνεται υπερβολική και υποκριτική η δίωξη της Σώτης Τριανταφύλλου; Μην ανησυχείτε, η εξήγηση είναι πολύ απλή. Στο periodista.gr αναρτήθηκε ένα άρθρο με τίτλο «ΕΜΕΤΟΣ της Σώτης Τριανταφύλλου για την κυβέρνηση Τσίπρα», το οποίο αρχίζει ως εξής: «Η γνωστή και ως... συγγραφέας ή άλλως μία από τις πιο φανατικές υποστηρίκτριες των λαοκτόνων πολιτικών των προηγούμενων ετών, η Σώτη Τριανταφύλλου δημοσίευσε άρθρο στην Athens Voice με το οποίο στρέφεται εναντίον της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης Τσίπρα. Η κύρα Σώτη, η οποία μίλησε τα προηγούμενα χρόνια, μόνο για να στηρίξει τις γερμανόφιλες και εχθρικές προς τον ελληνικό λαό κυβερνήσεις, δημοσιεύει τώρα ένα άρθρο-εμετό κατά της νέας κυβέρνησης. Μάλιστα με βαρύτατους χαρακτηρισμούς επιτίθεται και στην ελληνική Αριστερά».

Ιδού λοιπόν γιατί διώκεται η Σώτη Τριανταφύλλου. Δεν την ανέχεται η Αριστερά, η οποία όμως ανέχεται τον Φιλιππάκη που δεν θα του κακοφαινότανε αν έσκαγε μια βόμβα στα πόδια του Στουρνάρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που «δεν καταδικάζει τη βία» και του «ηθοποιού» (ποιεί ήθος) Κώστα Καζάκου που θεωρεί «προδοσία» τη φυγή των νέων παιδιών για ένα καλύτερο μέλλον στη μισητή Ευρώπη, που μας δίνει ακόμα λεφτά για να τα σπαταλάμε σε αχρείαστες προσλήψεις. Αυτοί οι κήρυκες του μίσους με ποιο Νόμο πρέπει να διώκονται; Ή μήπως απαλλάσσονται λόγω ιδεοληψίας;

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων.