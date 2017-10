Τσίνησε το Δαιμόνιον του κ. Τσακνή όταν διεπίστωσε πως δυνάμεις εχθρικές προς το ελεύθερον πνεύμα του βρυχώνται υπογείως για να υπονομεύσουν το έργο του. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η θητεία του στην ΕΡΤ υπήρξε η θητεία ενός καθαρόαιμου διανοουμένου της προοδευτικής αριστεράς. Θα τολμούσα να πω ενός μαχόμενου διανοούμενου. Αυτός συμπαραστάθηκε στους αντιστασιακούς που είχαν σκαρφαλώσει στα κάγκελα για να μη χάσουν τις αργομισθίες τους. Αυτός εγκαινίασε το μνημείο στους άγνωστους πεσόντες του απελευθερωτικού αγώνος τους. Αυτός, εν είδει Μολών λαβέ, απηύθυνε εκείνο το βροντώδες «σκάσε» στην κυρία Ραχήλ Μακρή – κάποιος έπρεπε να της το πει, όμως αυτός το τόλμησε. Επί των ημερών του εκπομπές όπως «Η αίθουσα σύνταξης» διαφώτιζαν τον παραπλανημένο λαό για τις δημοκρατικές κατακτήσεις ενός Μαδούρο. Επί των ημερών του ακούσαμε εκείνη την κυρία, άρτι αφιχθείσα εκ Βορείου Κορέας, με επιχειρήματα βγαλμένα από τη ζωή, βιωματικά θα έλεγα να εκθέτει τις ομορφιές της εξωτικής αυτής χώρας. Επί των ημερών του, last but not least, ξανάρχισε να προβάλλεται το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι».

Ωσπου ο σεμνός αυτός εργάτης του πνεύματος διεπίστωσε την αλήθεια της πανανθρώπινης αρχής: «Ουδείς αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος». Οχι μόνον ο κ. Παππάς διορίζει νέο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να τον ενημερώσει, αλλά και ακούει βουβός και ανέκφραστος τις κατηγορίες που απευθύνει στον σοφολογιότατο ο οπλαρχηγός Καλφαγιάννης. Και ξαφνικά η αλήθεια λάμπει ολόγυμνη μπροστά στα μάτια του διανοουμένου: «Αυτός του αρέσει, αυτόν αγαπάει. Γιατί όμως; Δεν έπαιρνα πάντα τη στάση που μου ζητούσε; Τι άλλο να κάνω; Να στείλω αποστολή στην ελεύθερη Καταλωνία; Ο άπιστος θα δει τι έχει να πάθει. Θα φύγω και θα γράψω και επιστολή». Το έργο του κ. Τσακνή στην ΕΡΤ, ακόμη κι αν το κακοποιήσουν, δεν θα πάει χαμένο. Εχει αφήσει εποχή ούτως ή άλλως. Οσο για τον ίδιο δεν τον φοβάμαι. Μιας επιστολής μύριαι έπονται και το ελεύθερον πνεύμα του θα συνεχίσει να καταγγέλλει ώσπου να βρεθεί κάποιος να το στεγάσει.

Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε τη δύναμη της ποταπότητος. Οι Τσακνήδες και οι Καλφαγιάννηδες προκάλεσαν κάποτε κυβερνητική κρίση και έδωσαν την ευκαιρία στον μπαρμπα-Φανούρη και την παρέα του να το βάλουν στα πόδια. Το «μαύρο στην ΕΡΤ» μπήκε στη μαρκίζα των εκλογών του 2015. Οσο για την πορεία των τριών τηλεοπτικών καναλιών, είναι η βιτρίνα της πορείας της αριστεράς. Στο πρόσφατο παρελθόν έσπρωχνε κόσμο στα κάγκελα με τις φωνές της για να καταντήσει σήμερα να ενδιαφέρει περίπου όσους ενδιαφέρουν τα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ. Κάτω απ’ τη βάση, και πολύ πιο κάτω ακόμη. Η αιτία; Αναμείνατε την επόμενη επιστολή Τσακνή.