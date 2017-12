Σεισμική δόνηση «ξύπνησε» Αττική, Στερεά και Πελοπόννησο - Λέκκας: Η περιοχή έχει βεβαρημένο ιστορικό

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή δύο λεπτά μετά τις έξι το πρωί της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου, ανησυχώντας τους κατοίκους της Αττικής, της Στερεάς αλλά και των βόρειων ακτών της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τους σεισμογράφους του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού τοποθετείται 82 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 35 χιλιόμετρα βόρειο - βορειοδυτικά της Κορίνθου, με ένταση 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ριχτερ. Το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Ευρω - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση ήταν έντασης 4,8 βαθμών.

M4.8 #earthquake (#σεισμός) strikes 82 km NW of #Athens (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/JHVIuoyggf