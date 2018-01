Η χιουμοριστική αντίδραση Ψινάκη για το τροχαίο στο Βέρμιο

Χιουμοριστική ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε το απόγευμα της Τρίτης στο όρος Βέρμιο, όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό, εξαιτίας του πάγου που είχε πιάσει το οδόστρωμα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο, αφού κατάφερε να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νάουσας, κ. Κουτσογιάννη, έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Ήρθε ο Δήμαρχος Νάουσας και καλός μου φιλος Κος Νίκος Κουτσογιάννης να κόψουμε την πίτα και να οργανώσουμε τις δράσεις της #amphictyonyofancientgreekcities για το 2018, γιατί στην απόπειρα μου να τον επισκεφτώ στο Δημαρχείο του έπαθα «Σουλιώτισα»!!! Ο Δήμαρχος Νάουσας κέρδισε και το φλουρί! Happy New Year 2018 to all of you!!!»

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να μιλούσε την ώρα του ατυχήματος με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, ο οποίος ακούγοντας τον θόρυβο τον ρώτησε τι συνέβη, με τον δήμαρχο Μαραθώνα να απαντά με την ίδια φράση: «παρ' ολίγον... Σουλιώτισσα».