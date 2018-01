Το νέο έτος μπήκε με μια αίσθηση δικαίωσης για τον Γιώργο Μυλωνά. Ο 31χρονος ειδικευόμενος γιατρός και πατέρας ενός μικρού παιδιού μετουσίωσε σε δράση την οργή που πολλοί μη καπνιστές νιώθουν, όταν συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν «άκαπνα» μέρη για να απολαύσουν έναν καφέ ή ένα γεύμα. «Για πολύ καιρό, ζητούσα ευγενικά στους συνδαιτυμόνες στα καταστήματα εστίασης να μην καπνίζουν, όπως άλλωστε ορίζει η ελληνική νομοθεσία, ωστόσο η επιθυμία μου σχεδόν ποτέ δεν εισακούστηκε», περιγράφει ο κ. Μυλωνάς στην «Κ». «Ετσι, αποφάσισα να κινηθώ αρμοδίως», συνεχίζει.

«Απευθύνθηκα εγγράφως στη δημοτική αστυνομία της Θεσσαλονίκης, περιγράφοντάς τους την αδιέξοδη κατάσταση». Η δημοτική αστυνομία αναγνώρισε το πρόβλημα, «δήλωσε, όμως, ότι είναι υποστελεχωμένη και επομένως ανήμπορη να το καταπολεμήσει». Ο νεαρός πατέρας συνέχισε με γραπτά αιτήματα στη Διεύθυνση Υγείας και στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, «οι μεν δεν απάντησαν καν, οι δε δήλωσαν αναρμόδιοι». Τέλος, συλλέγοντας όσα έγγραφα διέθετε, ζήτησε βοήθεια από τον Συνήγορο του Πολίτη, που με τη σειρά του έστειλε επιστολή στον υπουργό Υγείας, καθώς πολυάριθμες ανάλογες καταγγελίες φθάνουν στην ανεξάρτητη αρχή από όλη τη χώρα, όπου ο αντικαπνιστικός νόμος αποτελεί... το συντομότερο ανέκδοτο.

Στην Ευρώπη

«Αφού η υπόθεση δεν συγκίνησε ούτε τον υπουργό, αποφάσισα να στραφώ στα ευρωπαϊκά όργανα και, έχοντας υπ’ όψιν τη δραστήρια επιτροπή υγείας του Ευρωκοινοβουλίου, απέστειλα όλα τα έγγραφα στην επιτροπή αναφορών». Λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, ο 31χρονος Τρικαλινός, που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, έλαβε έγγραφη απάντηση από το Ευρωκοινοβούλιο, που τον ενημερώνει ότι θεωρεί την αναφορά του παραδεκτή, εξ ου και ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει προκαταρκτική εξέταση για το ζήτημα.

Την εν λόγω απάντηση, που υπογράφει η Cecilia Wikström, αναδημοσίευσε, σύμφωνα με την επιθυμία του κ. Μυλωνά, ο ενημερωτικός ιστότοπος trikalavoice.gr, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών αναγνωστών. Βέβαια, αποτελεί τραγική ειρωνεία ότι η συζήτηση για την καταγγελία του ξεκίνησε στον Δήμο Τρικκαίων, ο οποίος τον Νοέμβριο πραγματοποίησε εκ νέου καμπάνια για τον αντικαπνιστικό νόμο και μάλιστα από τον Δεκέμβριο άρχισε τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες – 600 ευρώ στους καταστηματάρχες και 50 ευρώ στους καπνιστές. Υπενθυμίζεται ότι η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των μπαρ, εστιατορίων, καφενείων, ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Είχε προηγηθεί το 2008 ψήφιση στη Βουλή νόμου του υπουργείου Υγείας, τον οποίο ακολούθησε η έκδοση υπουργικών αποφάσεων.

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το υπουργείο Υγείας επανέφερε τις διατάξεις για την απαγόρευση του καπνίσματος προσθέτοντας σε αυτήν και το άτμισμα. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν δυναμικά αρχές του 2011, αλλά σταδιακά ατόνησαν, ειδικά έπειτα από την κατάργηση της καθ’ ύλην για τους ελέγχους αρμόδιας δημοτικής αστυνομίας. Σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός δηλώνει υπέρ της απαγόρευσης, χώροι ελεύθεροι από καπνό παραμένουν κυρίως τα ΜΜΜ, οι υπηρεσίες υγείας, καθώς και λίγα –συνήθως ακριβά– εστιατόρια. Στη συντριπτική πλειονότητα των καταστημάτων τα τασάκια, από περίοπτη θέση πλέον, καταδεικνύουν την αδυναμία του κράτους να εφαρμόσει τον νόμο.

Οσοι, πάντως, γνωρίζουν τη λειτουργία των ευρωπαϊκών οργάνων θεωρούν την κίνηση του Γιώργου Μυλωνά ρομαντική. «Η διεξαγωγή της έρευνας θα διαρκέσει οκτώ μήνες με έναν χρόνο», αναφέρει έγκριτος νομικός. «Οι επόμενες κινήσεις εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Η Ε.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει ούτε οφείλει να το κάνει εντός κάποιου προκαθορισμένου χρονικού ορίου. «Αν, όμως, πεισθεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης, μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη (σύσταση) στο κράτος-μέλος και, αν αυτό δεν συμμορφωθεί, μπορεί η υπόθεση να φτάσει μέχρι το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενωσης», προσθέτει άλλος νομικός. «Οι προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι προς το Ευρωκοινοβούλιο, συνηθίζονται συνήθως από ομάδες πολιτών ή ΜΚΟ, σπάνια συναντούμε μεμονωμένα άτομα».

Ο κ. Μυλωνάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις. «Γνωρίζω ότι μπορεί τελικά να μην αλλάξει τίποτα, αλλά νιώθω ότι έκανα το χρέος μου έναντι του εαυτού μου, του παιδιού μου και όλων όσοι δεν καπνίζουν και γίνονται ακούσια παθητικοί καπνιστές», δηλώνει. Αν θέλετε να στηρίξετε την κίνησή του, υπογράψτε στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίτημα με τον τίτλο «Petition on failure to enforce the antismoking law in Greece».