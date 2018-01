Άγκυρα: Εκδοση των οκτώ «το συντομότερο δυνατόν»

Την έκδοση των οκτώ στρατιωτικών που έχουν καταφύγει στην Ελλάδα περιμένει η Τουρκία «το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Μπεκίρ Μποζντάγκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Τούρκος αντιπρόεδρος προχώρησε στη εν λόγω δήλωση μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα. Παράλληλα, η δήλωση του Μποζντάγκ φανερώνει ότι η Άγκυρα δεν προτίθεται να υποχωρήσει από το αίτημά της για έκδοση των οκτώ αξιωματικών, παρόλο που ο Αρειος Πάγος έχει ταχθεί κατά της έκδοσης τους στη γείτονα για λόγους μη διασφάλισης δίκαιης δίκης και τήρησης των στοιχειωδών διαδικασιών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

