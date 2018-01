Αξια τέκνα της Κουκουβίστας

Κύριε διευθυντά

Εδώ πιο πάνω, κρέμεται από ψηλά η Καλοσκοπή, κοινώς Κουκουβίστα, μια αετοφωλιά της Γκιώνας, γνωστή και ως «Μπαλκόνι της Γκιώνας». Εδώ γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά του χρόνια ο Χρήστος Μαλεβίτσης. Φωτογραφία δείχνει μάθημα στο δάσος, γιατί οι Γερμανοί έχουν κάψει το χωριό, μαζί και το σχολείο. Ανάμεσα στα ρακένδυτα μαθητούδια, η φατσούλα του μεγάλου στοχαστή. Αλησμόνητες οι επιφυλλίδες του στην «Κ», στη θέση που φιλοξενείται σήμερα επαξίως ο κ. Χρήστος Γιανναράς. «Θα περάσουμε έρημο! Πάρτε μαζί σας παγούρι...». Αυτά, δύο δεκαετίες και πλέον προτού ξεσπάσει η κρίση. Προφήτης ήταν ο άνθρωπος;

Ενα άλλο τέκνο της μικρής κι ασήμαντης Κουκουβίστας πήρε τον δρόμο της ξενιτιάς, ή μάλλον τον «απήγαγαν» οι Αμερικάνοι μόλις τελείωσε το σχολείο. Κατέληξε επιστημονικό στέλεχος της NASA. Χρόνια έκανε να ξαναδεί το χωριό και όταν επιτέλους το κατόρθωσε, συνοδευόταν από δύο «γορίλες». Μαζί έτρωγαν, μαζί περιδιάβαιναν τα αγαπημένα χώματα. Λένε, ότι δοκίμαζαν προηγουμένως ακόμη και το φαγητό της μάνας. Σαν ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, ο πατέρας αποχαιρέτησε ως εξής: «Αϊντε στο καλό γιε μ’, να φάμε κι εμείς με την ησυχία μας».

Τα σχόλια θα καταλήξουν αναπότρεπτα, μοιραία, στην κλάψα: «Μας φεύγουν τα καλύτερα μυαλά!». Καλά δεν υπάρχουν μυαλά που μένουν; Υπάρχουν, αλλά πάνε χαμένα.

Ιωαννης Αθαν. Μακρης, Καστέλλια Παρνασσίδος

Τα περί ευθυνών και οι «8 μήνες»

Κύριε διευθυντά

«Ευρισκόμεθα ενώπιον ενός πρωτοφανούς ευρωπαϊκού εκτροχιασμού» θα έπρεπε να αναφέρει το από 6/10/09 προφανούς σκοπιμότητας και δήθεν αποκαλυπτικό έγγραφο της ΤτΕ, αν κρίνω από το 55/2010 - 22 April 2010 έγγραφο της Eurostat, που αναφέρει: «In 2009 the largest government deficits in percentage of GDP were recorded by Ireland (-14,3%), Greece (-13,6%) the United Kingdom (-11,5%), Spain (-11,2%), Portugal (-9,4%), Latvia (-9,0%), Lithuania (-8,9%), Romania (-8,3%), France (-7,5%) .... No Member State registered a government surplus in 2009», επίσης «twelve Member States had government debt ratios higher than 60% of GDP in 2009: Italy (115,8%), Greece (115,1%), Belgium (96,7%), Hungary (78,3%), France (77,6%), …», όπως και «in 2009, government expenditure in the euro area was equivalent to 50,7% of GDP and government revenue to 44,4%» (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/). Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους για την κατάσταση των οικονομιών των κρατών της E.Ε.«27» και ουδείς περίμενε ότι η Ελλάδα θα αποτελούσε εξαίρεση.

Το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του Γ. Παπαθανασίου, «8 μήνες», παρουσιάζει τεκμηριωμένα, με πλήθος στοιχείων και γεγονότων, τη θητεία του στο ΥΠΟΙΚ το 2009, την οποία θεμιτά υπερασπίζεται. Θεμιτή και η αντίκρουσή του, αλλά ας γίνει ευθέως, και όχι με αποσπασματικές κορώνες από το έγγραφο της ΤτΕ για τον προεκλογικό μήνα Σεπτέμβριο και επιλεκτικά στοιχεία του 2009. Οι Κ. Καλλίτσης και Γ. Παλαιολόγος, με άρθρα τους στις 23-24/12/17 και 6-7/1/18, με επιλεκτική χρήση στοιχείων και αποφεύγοντας την οποιαδήποτε ευθεία κριτική, αντιπαράθεση ή διάψευση των όσων αναφέρονται στο «8 μήνες», μάχονται για τη διατήρηση λανθασμένων εντυπώσεων. Προετοίμασαν δε το έδαφος για τον Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος, στην ίδια απόλυτα γραμμή, χαρακτηρίζει στις 8/1/18 μέσω Τwitter το βιβλίο «προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία και να ξεπλυθούν ευθύνες» και κόλαφο το δήθεν νεοαποκαλυφθέν και μυστικό έγγραφο της ΤτΕ, ενώ προφανώς η συγγραφή του έγινε με σκοπό την προσωπική ενημέρωσή του, όταν ανέλαβε το ΥΠΟΙΚ. Σημειώνω ότι, κατά τους τρεις πρώτους μήνες της υπουργίας του, συνέβαλε με 4,7% στο προαναγγελθέν από τον Γ. Παπανδρέου 12,7% του ΑΕΠ έλλειμμα του 2009.

Θλίβομαι για την ευκολία με την οποία τα άνω άρθρα μεταθέτουν ουσιαστικά το σύνολο των ευθυνών της τελευταίας 35ετίας στις πλάτες της διακυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή και της Ν.Δ. και συσκοτίζουν τις πραγματικές αιτίες και τους αληθινούς υπαιτίους τού σε κάθε επίπεδο εκτροχιασμού της χώρας, που εξυπηρετεί μόνο όσους προσβλέπουν να συνεχίζουν τον εκτροχιασμό.

Τέλος, χαίρομαι για το κύριο άρθρο της «K» (9/1/18) που τοποθετείται ξεκάθαρα και παρουσιάζει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, δεν παύω όμως να ενίσταμαι για τον τρόπο με τον οποίο ο Γ. Παλαιολόγος προσβάλλει μεγάλο μέρος των αναγνωστών της «Καθημερινής», όταν ως επίλογο αναφέρει ότι «πείθει μόνο όσους θέλουν να τον πιστέψουν για άλλους λόγους, που δεν έχουν να κάνουν με την οικονομική πραγματικότητα», κατηγορώντας εν ολίγοις όσους ενστερνίζονται τις απόψεις του κ. Παπαθανασίου ότι έχουν συμφέροντα.

Κωνσταντινος Α. Φιλιππιδης, Μηχανολόγος μηχανικός

Απάντηση

Το άρθρο δεν ήταν μια προσπάθεια απάντησης στο βιβλίο του κ. Παπαθανασίου, αλλά μια αποκάλυψη που αναδεικνύει γλαφυρά την τραγική κατάσταση των δημοσιονομικών της χώρας τη συγκεκριμένη στιγμή της αλλαγής κυβέρνησης. Σε έρευνες του παρελθόντος έχουμε καταγράψει διεξοδικά τι οδήγησε στον αποκλεισμό από τις αγορές το 2010, συμπεριλαμβανομένων και των ευθυνών του κ. Παπανδρέου για το πώς πολιτεύθηκε στην αντιπολίτευση αλλά και στους πρώτους μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Γιαννης Παλαιολογος

Πάσχος, θεριακλήδες και φωτογραφίες

Κύριε διευθυντά

Ο εκλεκτός αρθρογράφος Πάσχος Μανδραβέλης στο άρθρο του «Η λογοκρισία των νέων ηθών» στις 30 Δεκεμβρίου, κριτικάρει την αλλοίωση έργων τέχνης που επιχειρείται κατά καιρούς.

Στο πρώτο μέρος του άρθρου, τα βάζει με όσους αλλοίωσαν κάποιες εικόνες. Σε αυτές εμφανίζονταν αναγνωρίσιμοι και επώνυμοι, οι οποίοι κρατούσαν είτε το πούρο (Τσώρτσιλ) ή το τσιγάρο τους (Αλέν Ντελόν, Αντρέ Μαλρό, Πολ Μακάρτνεϊ, Σαρτρ και Λούκυ Λουκ) ή την πίπα τους (Ζακ Τατί). Η «λογοκρισία» όμως έχει εξαφανίσει την καπνική τους συνήθεια. Δεν γνωρίζουμε αν ο κ. Μανδραβέλης είναι καπνιστής, αλλά σήμερα που οι βλαβερές επιπτώσεις του καπνού είναι πέραν πάσης αμφιβολίας γνωστές και τεκμηριωμένες από την ιατρική κοινότητα, προκαλεί απορία η θέση αυτή.

Το άρθρο καταφέρεται γενικώς κατά της λογοκρισίας που επέβαλαν κάποιοι «ιεροεξεταστές», όπως αφήνει να εννοηθεί ο αρθρογράφος, σε συγκεκριμένα έργα τέχνης. Αλλά όλα τα αναφερόμενα στο πρώτο μέρος είναι φωτογραφίες ή γραμματόσημα που δύσκολα κάποιος θα τα κατέτασσε σε έργα τέχνης.

Σκεπτόμενος κανείς την υπερβολική ή αυστηρή αντικαπνιστική πολιτική στις ΗΠΑ αλλά και τις αντίστοιχες ηπιότερες αλλά στη σωστή κατεύθυνση πολιτικές όλης της Ευρώπης, απορεί με τα γραφόμενα στο άρθρο. Μόνο στην ηρωική και θεριακλού Ελλάδα μας οι αντικαπνιστικοί νόμοι είναι ανεφάρμοστοι δεκαετίες τώρα προς δόξαν της ιδιαιτερότητάς μας.

Καμία κυβέρνηση δεν επέβαλε την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε. Πράγμα ντροπιαστικό για την Ελλάδα μας, αν αναλογιστούμε ότι Τουρκία και άλλες ασιατικές χώρες, που θα τις θεωρούσαμε «υποβαθμισμένες» πολιτισμικά ή από άποψη βιοτικού επιπέδου, να είναι σωστότερες από την «πολιτισμένη» μας πατρίδα. Η συγκεκριμένη αλλοίωση των φωτογραφιών αυτών είναι απόλυτα σωστή, αφού κάθε διαφήμιση καπνού στις πολιτισμένες χώρες είναι πλέον απαγορευμένη.

Ας θυμόμαστε τον Τσώρτσιλ και όλους τους προαναφερθέντες, χωρίς τα καπνικά αντικείμενα του πόθου τους.

Σίγουρα πολλά νέα παιδιά δεν θα έχουν αυτά τα ιστορικά πρόσωπα σαν παράδειγμα καπνικής μίμησης. Κάποια θα σωθούν από το δηλητήριο του καπνού και η χειμαζόμενη οικονομικά χώρα δεν θα πληρώσει επεμβάσεις, νοσηλείες και χημειοθεραπείες που η σωστή αυτή λογοκρισία θα αποτρέψει.

Δημητρης Γεωργαντας, Χειρουργός, Μαρούσι