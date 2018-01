Ο Αθανάσιος Βασιλάκος ζει στη Σουηδία.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε λίγο πριν από την εκπνοή του 2017 ο Ελληνας καθηγητής Κυβερνοασφάλειας, Αθανάσιος Βασιλάκος, ήταν διαφορετικό από τα άλλα – του κοινοποιούσε ότι ανήκει στο 1% των επιστημόνων διεθνώς, των οποίων το έργο αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για την επιστημονική κοινότητα.

To βραβείο Web of Science Highly Cited Researcher Award απονέμει το Institute for Scientific Information, το οποίο παρακολουθεί μέσω ενός αλγορίθμου τις citations, τις αναφορές δηλαδή που γίνονται στις επιστημονικές δημοσιεύσεις κάποιου επιστήμονα από άλλους συναδέλφους του και δη σε βάθος 11 ετών. Εν προκειμένω, ο Αθανάσιος Βασιλάκος είναι διακεκριμένος καθηγητής (distinguished chair professor) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Lulea στη Σουηδία, στο τμήμα Πληροφορικής. Οπως ανέδειξε ο αλγόριθμος, στο όνομα του Ελληνα καθηγητή, που γεννήθηκε στην Πέλλα και φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχουν έως τώρα καταγραφεί 22.344 ετεροαναφορές, ενώ ο ίδιος έχει συγγράψει 412 μελέτες. «Η εργασία μου του 2014 σχετικά με την ασφάλεια στο κομμάτι του cloud computing “μεταφράζεται” σε πάνω από 300 ετεροαναφορές, ενώ η ίδια η Google αξιοποίησε τμήμα της», περιγράφει στην «Κ» ο βραβευμένος καθηγητής μία εκ των... star εργασιών του. Αντίστοιχα, αίσθηση στον κλάδο είχε προκαλέσει έτερη εργασία του το 2015 σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία μεγάλων αρχείων (big data) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ελληνας καθηγητής μελετά επίσης τη δικτύωση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνητή νοημοσύνη. Στο παρελθόν έχουν βραβευθεί και άλλοι Ελληνες επιστήμονες, όπως ο Δημήτρης Νανόπουλος.

«Νιώθω κάθε μέρα φοιτητής», λέει ο κ. Βασιλάκος αποκαλύπτοντας το μυστικό της αστείρευτης παραγωγικότητάς του. Βέβαια και το φυσικό περιβάλλον παίζει τον δικό του ρόλο. «Η Σουηδία είναι η πιο ανεπτυγμένη τεχνολογικά χώρα, ξεπερνά κατά πολύ χώρες όπως η Γερμανία», παρατηρεί ο κ. Βασιλάκος, που έχει θητεύσει σε ΗΠΑ και Καναδά. «Στη Σουηδία έχεις Wi-Fi ακόμα και μέσα στο δάσος», αναφέρει ενδεικτικά. «Η χώρα υποστηρίζει έμπρακτα την καινοτομία και λειτουργεί με αξιοκρατικά κριτήρια». Η παλιννόστηση δεν βρίσκεται στα σχέδιά του, «παρά μόνον στο ιδεατό σενάριο, που στην Ελλάδα θα ιδρύονταν παραρτήματα επιφανών πανεπιστημίων, θα ήμουν πρόθυμος να υπηρετήσω από διοικητικό ή διδακτικό πόστο, ακόμη και άνευ αμοιβής». Την προοπτική συζητεί με πολλούς Ελληνες ακαδημαϊκούς, που σταδιοδρομούν στο εξωτερικό. Προς το παρόν, πάντως, δίνει διαλέξεις και επιβλέπει διδακτορικές εργασίες σε πανεπιστήμια της Μέσης και Απω Ανατολής.

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι περιζήτητοι δεν είναι μόνον οι Ελληνες καθηγητές, αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. «Εχουν προσωπικότητα, είναι ενεργητικοί, δημιουργικοί, πεισματάρηδες και έχουν πολύ καλό υπόβαθρο στα μαθηματικά», εξηγεί. «Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα οφείλουμε εν μέρει στην πίεση της ελληνικής οικογένειας για πρόοδο και σπουδές των παιδιών, κάτι που δεν συναντάται αλλού στον κόσμο», επισημαίνει ο κ. Βασιλάκος, που είναι γιος αγροτών.