O ζήλος και οι σκελετοί Κάτι περισσότερο θα γνώριζε ο Ταλλεϋράνδος όταν είπε το περίφημο «προπαντός, όχι ζήλο». Στην περίπτωση του Σκοπιανού, πάντως, ζήλος και μάλιστα υπερβάλλων διαπιστώνεται, όπως σας έλεγα χθες, από πολλούς παίκτες. Οπως, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι που δηλώνουν πρόθυμοι να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Το λέω επειδή πληροφορούμαι ότι στην κλειστή συνάντηση της ευρω-ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έγινε στο Στρασβούργο, ο Μπόικο Μπορίσοφ, προεδρεύων πλέον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσφέρθηκε να βοηθήσει. Είπε κάτι του τύπου «αν θέλετε να μεσολαβήσει η Βουλγαρία για το Σκοπιανό, να το πείτε...». Τόση προθυμία δεν είναι προφανώς ανεξάρτητη από την καυτή ανάσα των Ρώσων που νιώθει στον όχι και τόσο κομψό του σβέρκο ο Μπορίσοφ. Λύση στο ονοματολογικό και πρόσκληση της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ σημαίνει αυτόματα λιγότερη Μόσχα στα Δυτικά Βαλκάνια. Εκτιμώ ότι όσο θα κορυφώνονται οι διεργασίες, τόσοι περισσότεροι βαλκανικοί σκελετοί θα βγαίνουν από τις ντουλάπες. Εκπαιδεύοντας τους Βόρειους Δεν ξέρω αν η συνάντηση έγινε πράγματι για να δοθεί γραμμή στους βουλευτές Βόρειας Ελλάδας για το τι θα λένε και τι όχι στα τηλεπαράθυρα, ή αν στόχος της ήταν να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για τους Μακεδόνες βουλευτές που επιθυμούν διακαώς να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της ερχόμενης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, οι Βορειοελλαδίτες βουλευτές εμφανίστηκαν χθες το μεσημέρι στο Μοσχάτο για να περάσουν media training, πριν από τη σημερινή τους νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου αναμένεται και να δοθεί χαλαρή γραμμή περί συμμετοχής στο συλλαλητήριο. Ψυχανεμίζομαι ότι μετά το «σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό» που σταδιακά εξελίσσεται σε «σύνθετη ονομασία» σκέτο, οδεύουμε προς τη στάση ότι «το όνομα» που θα συμφωνηθεί θα ισχύει έναντι όλων και ότι επιθυμία της Ν.Δ. είναι να μη συμπεριλαμβάνεται το «Μακεδονία». Σε απλά ελληνικά, η Πειραιώς δεν είναι διατεθειμένη να προσφέρει στο πιάτο του Πάνου Καμμένου ένα ευαίσθητο εκλογικό ακροατήριο. Και «ο Θόδωρος του Καραμανλή» Κοσμοσυρροή σημειώθηκε από χθες το πρωί στο πολιτικό γραφείο του Αντώνη Σαμαρά στη Δημοκρίτου. Πέρασαν από κει για να ευχηθούν στον πρώην πρωθυπουργό για την ονομαστική του εορτή περίπου 30 βουλευτές. Ανάμεσά τους οι συνήθεις ύποπτοι Αδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας, Μάκης Βορίδης, Γιάννης Βρούτσης, Σοφία Βούλτεψη, αλλά και ο (οσονούπω) υποψήφιος στη Β΄ Αθήνας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το καλύτερο σας το κράτησα για το τέλος: από τη Δημοκρίτου πέρασε για να υποβάλει τα σέβη του αυτοπροσώπως στον Σαμαρά ο Θεόδωρος Χαριτόπουλος, ο γνωστός «Θόδωρος του Κωνσταντίνου Καραμανλή». Σημειώνω ακόμη ότι και φέτος τηρήθηκε το έθιμο που θέλει τους συνεργάτες του Σαμαρά να του φέρνουν στο γραφείο μια τούρτα του κλίματος «Αντώνης θα λέτε και θα κλαίτε». Η φετινή τον απεικονίζει κιόλας. Χαριτωμένο. Ας ξαναγνωριστούμε Kακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ολοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Εξ ου και είπαν να ενώσουν τα σπίτια τους με το Ποτάμι και άλλες κινήσεις μήπως και ξαναγνωριστούν. Το λέω επειδή στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Προγράμματος ενόψει του συνεδρίου για το Κίνημα Αλλαγής όλοι ήξεραν όλους. Μόνες νέες προσθήκες ο Γιώργος Καμίνης που έχει αναλάβει και επικεφαλής της Επιτροπής και ο Κωνσταντίνος Γάτσιος. Πάντως, το πρώτο ραντεβού μάλλον αναλώθηκε στο άγχος για το πώς θα προλάβουν να τα κάνουν όλα εγκαίρως και σε συντεταγμένο χρόνο. Μαθαίνω ότι πριν η Επιτροπή καταθέσει το πρόγραμμα θέλει να κάνει και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς. «Πλειοψηφία Γιούνκερ» Στη Θεσσαλονίκη πληροφορούμαι ότι θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Και όχι μόνον αυτός. Μαζί, ή κάπου κοντά του θα βρίσκονται ακόμη οι Μαρία Σπυράκη, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Γιάννης Μπουτάρης, Απόστολος Τζιτζικώστας, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης. Οχι, ο Σχοινάς δεν θα πάει στο συλλαλητήριο. Μάλλον μετέχει σε κάτι σαν συλλαλητήριο των ευρωπαϊστών, αυτών που, όπως το έθεσε πηγή μου, «θέλουν τη Θεσσαλονίκη ευρωπαϊκή έπαλξη στα Βαλκάνια, όχι φωνασκούσα γεροντοκόρη». Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θα μιλήσει το Σάββατο στο πρώτο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης. Και υποθέτω ότι δεν θα ντυθεί Παύλος Μελάς, αλλά κάτι σε «πλειοψηφία Γιούνκερ» (είναι η ομάδα που δεν θέλει να ξαναδεί συνταξιούχους να κλαίνε μπροστά στα ΑΤΜ...).

