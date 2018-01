Το διήμερο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις των συμμετεχόντων για προβλήματα του κλάδου.

Στα «θρανία» κάθονται για δύο ημέρες μέλη 42 μη κυβερνητικών οργανώσεων από τέσσερις βαλκανικές χώρες –τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και τα Σκόπια, μαζί με Ελληνες συναδέλφους τους, προκειμένου να εμβαθύνουν στην αρτιότερη αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, ώστε να γίνονται σύμμαχοι και όχι εχθροί τους. Η πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή του Tech Camp: Tools in Civil Society in Greece and the Balkans ανήκει στο μορφωτικό τμήμα της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, που την υλοποίησε μαζί με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό HIGGS, που εξειδικεύεται στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Τα προβλήματα των οργανώσεων είναι λίγο ώς πολύ κοινά: ανεπαρκείς κρατικές δομές και υπηρεσίες, περιορισμένοι πόροι, σκεπτικισμός εκ μέρους της κοινωνίας. «Επιλέξαμε τις χώρες όπου το οικοσύστημα χρειάζεται ενίσχυση» διευκρινίζει στην «Κ» ο δρ Σωτήρης Πετρόπουλος, διευθυντής του HIGGS. Το διήμερο θα κλείσει με τους 42 συμμετέχοντες να προτείνουν λύσεις σε ρεαλιστικά προβλήματα του κλάδου τους. «Είναι σημαντικό να γνωριστούν μεταξύ τους δεδομένων των προγραμμάτων Interreg της Ε.Ε., που προϋποθέτουν διασυνοριακές συνεργασίες», υπενθυμίζει ο δρ Πετρόπουλος. Καθώς ανάλογοι οργανισμοί για την εκπαίδευση των ΜΚΟ δεν υφίστανται στις υπόλοιπες χώρες, οι συμμετέχοντες, που θα μείνουν τέσσερις συνολικά μέρες στην Αθήνα, δράττονται μιας μοναδικής ευκαιρίας για την εξέλιξή τους.

«Μη βομβαρδίζετε τους ακολούθους σας στα social media με αναρτήσεις», ισχυρίζεται ο κ. Γεράσιμος Κουβαράς, γενικός διευθυντής της ActionAid Ελλάς. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα multimedia είναι αμέτρητες. «Ρωτήστε κάτι το κοινό, ζητήστε του να κάνει κάτι, χρησιμοποιήστε χιούμορ και κυρίως κάντε το να θέλει να μοιραστεί όσα πρεσβεύετε». Οπως επισήμανε ο κ. Κουβαράς, «οι στατιστικές έχουν δείξει ότι μοιραζόμαστε ό,τι μας αγγίζει». Ωστόσο, «να αξιοποιείτε τα δωρεάν εργαλεία των μέσων δικτύωσης, αλλά μην παραμελείτε τη δική σας ιστοσελίδα, όπου πρέπει να παραπέμπει κάθε ανάρτηση».

Αντίστοιχες τεχνικές αλλά ουσιαστικές συμβουλές δίνει ο κ. Αθανάσιος Γεμένης, ειδικός σε θέματα Marketing και Επικοινωνίας. «Οταν παρουσιάζετε τη δράση σας σε εν δυνάμει χορηγούς, μην αναλώνεστε σε θέματα αισθητικής». Οπως μεταφέρει εύγλωττα, «δώστε βαρύτητα στο story telling αλλά και στο πλάνο βιωσιμότητάς σας μετά το πέρας μιας πιθανής χορηγίας».

Εξασφάλιση πόρων

Μοιραία, η εξασφάλιση πόρων αποτελεί για τις περισσότερες οργανώσεις μια μόνιμη αγωνία. «Σε μια χώρα με τόση μεγάλη ανεργία και φτώχεια, δεν μπορούμε να ζητάμε χρήματα από τους πολίτες» διατυπώνει έναν κοινό προβληματισμό η επικεφαλής οργάνωσης από τα Σκόπια. «Για να διοργανώσεις μια καμπάνια crowdfunding χρειάζεσαι από πίσω μια ομάδα ανθρώπων αλλά και ένα ικανό χρονικό διάστημα προετοιμασίας, ιδανικά τριών εβδομάδων», απαντά η Αμερικανίδα Kelly Wilson από την GlobalGiving, που είναι πεπεισμένη ότι η εν λόγω μέθοδος κατά κανόνα αποδίδει. «Είναι επισφαλές μια οργάνωση να στηρίζεται μόνον σε δύο χορηγούς ή σε κρατικούς πόρους» τονίζει, «πρέπει να αξιοποιεί το δίκτυο γνωριμιών όλων των μελών της ομάδας της». Μυστικό της επιτυχίας, «είναι μια καμπάνια να πείσει όχι μόνον όσους εμπιστεύονται τα μέλη της ΜΚΟ, αλλά και εκείνους που πιστεύουν στον σκοπό, οι οποίοι άλλωστε θα μετατραπούν και στους σταθερούς υποστηρικτές της οργάνωσης».