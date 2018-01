Μήνυμα Πάιατ κατά του βανδαλισμού του μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Σε μήνυμα κατά των εγκλημάτων μίσους και συγκεκριμένα του βανδαλισμού του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα από οπαδούς της Χρυσής Αυγής την Κυριακή, προέβη μέσω Twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

«Συγχαρητήρια στον Δαυίδ Σάλτιελ, στον δήμαρχο Μπουτάρη και τον ΠτΔ Παυλόπουλο για την πρόοδο του Μουσείο και Εκπαιδευτικού Κέντρου Ολοκαυτώματος. Είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας να εκπαιδεύσουμε και να βοηθήσουμε να αποτραπούν εγκλήματα μίσους, όπως ο αξιοθρήνητος βανδαλισμός του μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη από τη Χρυσή Αυγή την Κυριακή», αναφέρει συγκεκριμένα η κοινοποίηση του Αμερικανού πρέσβη στο Twitter.

Congratulations to David Saltiel, Mayor Boutaris, President Pavlopoulos for progress on Holocaust Museum & Educational Center. It is of critical importance to educate & help prevent hate crimes like deplorable vandalism of Thessaloniki’s Holocaust Memorial by Golden Dawn Sunday.