Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Κουφοντίνα: «Οι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν αξίζουν άδεια»

Την έντονη δυσαρέσκειά της για τη νέα διήμερη άδεια που δόθηκε στον Δημήτρη Κουφοντίνα από το συμβούλιο των φυλακών Κορυδαλλού εκφράζει η Ουάσιγκτον.

Οπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση της εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Καταδικάζουμε την απελευθέρωση του Δημήτρη Κουφοντίνα, ενός καταδικασμένου τρομοκράτη, υπεύθυνου για τον θάνατο έντεκα πολιτών. Είναι θεμελιώδης πεποίθησή μας ότι οι καταδικασμένοι τρομοκράτες δεν αξίζουν άδεια από την φυλακή. Η πρεσβεία μας στην Αθήνα έχει μεταφέρει τις ανησυχίες μας στην ελληνική κυβέρνηση».

