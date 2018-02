Νέα συνάντηση Κοτζιά - Ντιμιτρόφ στη Σόφια

Νέα κατ’ ιδίαν συνάντηση είχε σήμερα ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς με τον ομόλογό του της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ, στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε, στη Σόφια.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν την περασμένη Δευτέρα και Τρίτη στη Βιέννη παρουσία του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, Μάθιου Νίμιτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της πΓΔΜ οι κ.κ. Ντιμιτρόφ και Κοτζιάς είχαν σύντομη κατ’ ιδίαν συνάντηση ως συνέχεια των προσπαθειών τους για επίλυση του ονοματολογικού ζητήματος της γείτονος.

#Sofia: FM @NikosKotzias met w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola on the sidelines of #EU FMs informal #Gymnich Day II mtg / Ο ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς συναντήθηκε με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στο περιθώριο της 2ης ημέρας της άτυπης συνάντησης των ΥΠΕΞ ΕΕ στη Σόφια pic.twitter.com/lEWv63WUxF