Εννέα επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού

Με τη συμμετοχή 9 επενδυτικών σχημάτων έληξε το απόγευμα η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α' φάση), για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής:

1. ANAS International Enterprise S.p.A.

2. ROADIS Transportation Holding S.L.U. - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

3. VINCI HIGHWAYS S.A.S - VINCI CONCESSIONS S.A.S - MYTILINEOS HOLDINGS S.A."

4. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - EGIS PROJECTS S.A.

5. DEUTSCHE INVEST EQUITY PARTNERS GMBH - DIMERA LTD

6. SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD - DAMCO ENERGY S.A.

7. NORTHERN GREECE CORRIDOR CONSORTIUM" [Intertoll Capital Partners B.V. / J&P - AVAX S.A. / Aberdeen European Infrastructure Partners II LP]

8. FREYJA HOLDINGS SARL" [Macquarie European Infrastructure Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp]

9. ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και στη συνέχεια να υποβάλουν την εισήγησή τους προς το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι η Εγνατία Οδός είναι ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 670 χλμ που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα, από ανατολή σε δύση, ξεκινώντας από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που ενώνει την Ελλάδα με την Ιταλία και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Η οδός εξυπηρετεί: Το 36% του πληθυσμού, το 33% του ΑΕΠ, το 54% των αγροτικών περιοχών, το 41% της απασχόλησης στον τομέα της βιομηχανίας/μικρού εμπορίου και το το 51% της βιομηχανίας εξόρυξης της χώρας.

Το who is who των επενδυτών

1. Anas International Enterprise S.p.A.



Η Anas International Enterprise S.p.A., δραστηριοποιείται ως ο υπεύθυνος φορέας για έργα εξωτερικού της Anas S.p.A., η οποία είναι η υπεύθυνη αρχή της Ιταλίας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του εθνικού οδικού δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων της χώρας.

2. Ένωση Προσώπων ROADIS Transportation Holding S.L.U., AKTΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.



Η ROADIS Transportation Holding S.L.U είναι θυγατρική της PSP Investments Canada, Inc. η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων συνταξιοδοτικών ταμείων με έδρα τον Καναδά.

Η AKTΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών σε παραχωρήσεις και παροχή υπηρεσιών. Είναι θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, των κατασκευών, της διαχείρισης απορριμμάτων κ.α.

3. Ένωση Προσώπων VINCI HIGHWAYS S.A.S – VINCI CONCESSIONS S.A.S - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.



Η VINCI HIGHWAYS S.A.S είναι θυγατρική εταιρεία της VINCI Concessions S.A.S. και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων. Η εταιρεία εδρεύει στη Γαλλία.

Η VINCI CONCESSIONS S.A.S δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Οι ανωτέρω εταιρείες είναι θυγατρικές του γαλλικού ομίλου VINCI ο οποίος έχει διεθνή δραστηριότητα. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, παραχωρήσεις και ενέργεια.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, είναι ελληνικός βιομηχανικός όμιλος με διεθνή δραστηριότητα στους τομείς της Μελέτης-Προμήθειας-Κατασκευής (έργα EPC), της μεταλλουργίας, της ηλεκτρικής ενέργειας και της εμπορίας φυσικού αερίου.

4. Ένωση Προσώπων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., EGIS PROJECTS S.A.



Η ΓEK TEΡNA Α.Ε. είναι εισηγμένη ελληνική εταιρεία με δραστηριότητα στους τομείς των κατασκευών, τις παραχωρήσεις, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη θερμική ενέργεια, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις εξορύξεις και τα ακίνητα.

Η EGIS PROJECTS S.A. αναπτύσσει και διαχειρίζεται έργα υποδομής μεταφορών και είναι μέλος του γαλλικού ομίλου EGIS, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των αερομεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας.

5. Ένωση Προσώπων DEUTSCHE INVEST EQUITY PARTNERS GMBH – DIMERA LTD



Η DEUTSCHE INVEST EQUITY PARTNERS GMBH είναι εταιρεία επενδύσεων με έδρα τη Γερμανία.

Η DIMERA LTD είναι επενδυτικός όμιλος ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, των καταναλωτικών αγαθών, τα ξενοδοχεία και την ψυχαγωγία.

6. Ένωση Προσώπων SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD – DAMCO ENERGY S.A



Η SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD είναι εταιρεία με έδρα την Κίνα η οποία δραστηριοποιείται στις επενδύσεις, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση των υποδομών μεταφορών.

Η DAMCO ENERGY A.Ε. είναι ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ενεργειακών έργων και στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία είναι θυγατρική του ομίλου Κοπελούζος ο οποίος έχει δραστηριότητα στους τομείς παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων, του φυσικού αερίου, στις παραχωρήσεις, των ακινήτων και των υπηρεσιών.

7. NORTHERN GREECE CORRIDOR CONSORTIUM (Intertoll Capital Partners B.V. / J&P – AVAX S.A. / Aberdeen European Infrastructure Partners II LP)

Η Intertoll Capital Partners B.V. είναι εταιρεία με έδρα την Ολλανδία και μέλος του ομίλου Intertoll ο οποίος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη υποδομών και λειτουργία αυτοκινητοδρόμων και έχει έδρα την Ουγγαρία.

Η J&P Άβαξ είναι εισηγμένη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορα έργα παγκοσμίως.

Η Aberdeen European Infrastructure Partners II LP είναι εταιρεία επενδύσεων (fund) εστιάζοντας κυρίως σε επενδύσεις έργων υποδομής με μορφή Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (έργα ΣΔΙΤ)

8. FREYJA HOLDINGS SARL (Macquarie European Infrastructure Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp

Η Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited είναι θυγατρική της Macquarie Group Limited και αποτελεί διαχειριστή επενδύσεων ο οποίος διαχειρίζεται σε διεθνές επίπεδο ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υποδομές, δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

9. ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

Η ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ είναι κατασκευαστική εταιρεία, μέλος του ομίλου RAVAGO S.A.. Οι δραστηριότητες της RAVAGO περιλαμβάνουν τη διανομή πολυμερών χημικών προϊόντων, υλικά κατασκευής κ.α.