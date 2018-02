Σεντένο: Καλά τα νέα για την Ελλάδα - Ανταποκρίθηκαν σε όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα

«Καλά τα νέα για την Ελλάδα. Ανταποκρίθηκαν σε όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα και το Eurogroup στρέφεται τώρα στην τελική αξιολόγηση του προγράμματος του ESM. Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να συνεχιστεί πέραν του προγράμματος» έγραψε, μετά την ολοκλήρωση του Eurogroup ο νέος πρόεδρός του, Μάριο Σεντένο, σε ανάρτησή του στο twitter.

Good news on #Greece. They acted on all agreed measures & #eurogroup is now turning to the final review of the #ESM programme. The reform agenda should outlive the programme