Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στους επιχειρηματίες του Μολύβου της Λέσβου, οι οποίοι εκτιμούν ότι το 2018 ο τουρισμός θα ανακάμψει σε ένα από τα παραδοσιακά τουριστικά μέρη του νησιού που είδε μεγάλη πτώση από την έξαρση του προσφυγικού έως και πέρυσι το καλοκαίρι. «Δουλέψαμε μεθοδικά από το 2015 έως σήμερα, και περιμένουμε φέτος περισσότερες πτήσεις. Το στοίχημα είναι να προβληθεί η Λέσβος. Υπάρχουν θέσεις για 70.000 άτομα», λέει στην «Κ» ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, Νίκος Μόλβαλης. Παράλληλα γίνονται επαφές και με περισσότερους πράκτορες του εξωτερικού, όμως για την προβολή απαιτούνται χρήματα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που καταγράφουν τα τουριστικά πρακτορεία, μέλη του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, τα οποία διαχειρίζονται το 100% των tour οperators που διακινούν επισκέπτες με πτήσεις τσάρτερ από την Ευρώπη στη Λέσβο, καταγράφεται σημαντική αύξηση των εβδομαδιαίων πτήσεων που πλησιάζει τα δεδομένα της προ μεταναστευτικής περιόδου και της κρίσης που ακολούθησε. «Χρειάζεται συνεχής και εντατική προσπάθεια ώστε η τάση αυτή να μεγιστοποιηθεί για φέτος και το 2019 να προσεγγίσουμε τις αντίστοιχες αφίξεις της προ μεταναστευτικής περιόδου», προσθέτει ο κ. Μόλβαλης.

Οι «συγκρατημένες» εκτιμήσεις του φορέα προβλέπουν για το 2018 55.000 αφίξεις από την Ευρώπη σε σχέση με τις 43.756 τις περυσινής χρονιάς, μακριά όμως από τις 75.613 αφίξεις του 2015. Παράλληλα, φέτος, αναμένεται αύξηση των επισκεπτών από την Τουρκία με τη νέα ακτοπλοϊκή γραμμή Πέτρας - Κουτσούκουγιου, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του φορέα με το τουριστικό πρακτορείο «Lesvorama», μέλος του φορέα, που έχει την αντιπροσώπευση της νέας γραμμής και ήδη γίνονται οι αντίστοιχες επικοινωνιακές κινήσεις προβολής και προς την Τουρκία. Αν και στην επιχειρηματική κοινή γνώμη επικρατεί διχογνωμία σε σχέση με το αν έφερε χρήματα το προσφυγικό στη Λέσβο, αφού ακόμα και σήμερα εργαζόμενοι ΜΚΟ, στελέχη του Frontex, ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ «καπαρώνουν» τα περισσότερα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του νησιού, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου είναι ξεκάθαρος: «Το μεταναστευτικό προκάλεσε μεγάλη ζημιά». Εξάλλου, ο Μόλυβος, όπως επικράτησε να λέγεται η Μήθυμνα, με τα πέτρινα σπίτια και τα χαρακτηριστικά σοκάκια, ανέκαθεν ήταν το σήμα κατατεθέν του νησιού. Ακόμα κι αν οι τουρίστες δεν είχαν εξερευνήσει το υπόλοιπό του, γνώριζαν τον Μόλυβο και το κάστρο του.

Βασικές επιδιώξεις

Οι βασικές επιδιώξεις του δικτύου του Φορέα Τουρισμού Μολύβου, υπό το brand name Lesvos The Other Aegean, είναι αφενός η πληρότητα των πτήσεων και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με τη βελτίωση των παρεχόμενων πακέτων και υπηρεσιών στο νησί· αφετέρου, η περαιτέρω προβολή της ιστοσελίδας the other Αegean και η με δαπάνη του Φορέα Τουρισμού Μολύβου νέα επικοινωνιακή καμπάνια του νησιού «Lesvos: After all, it’s still the Aegean» στις τουριστικές αγορές τις Ευρώπης. Στόχος, η μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα της Λέσβου ως διακριτού τουριστικού προορισμού. Εκείνο που προκαλεί δυσφορία στα μέλη του φορέα είναι ότι ενώ «τρέχουν» εδώ και δύο χρόνια το brand name Lesvos the other Aegean, ο νεοσύστατος Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης Λέσβου έχει στα σκαριά νέο brand name, με μελέτη που ανέθεσε ο Δήμος Λέσβου στην εταιρεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων Hospitality, Tourism & Destination Consulting. «Νέες μελέτες, κι άλλα χρήματα, κι άντε να ξαναπροωθείς brand name», ανέφερε τουριστικός πράκτορας του Μολύβου στην «Κ» στηλιτεύοντας την κίνηση του δήμου.