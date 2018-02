Η αλήθεια είναι ότι αυτό που χρειαζόταν μετά το «Κούγκι» της Τετάρτης ήταν μια συζήτηση για τη φαρμακευτική κάνναβη την Πέμπτη...

Ψηφοδέλτιο 15μελούς

Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακός ο τρόπος που επέλεξαν ΔΗΣΥ και Ποτάμι προκειμένου να μη νομιμοποιήσουν τη διαδικασία με τις δέκα κάλπες –επί της ουσίας να μη μετάσχουν στην ψηφοφορία– όπως και η Ν.Δ. Βέβαια, επειδή στην πραγματικότητα δεν διαφοροποιήθηκαν από τη στάση της Ν.Δ., έπρεπε να βρουν κάτι ευφάνταστο για να δείξουν ακριβώς το αντίθετο. Ομολογώ επίσης ότι η εφευρετικότητα των πασόκων που τύπωσαν δικά τους ψηφοδέλτια με τα οποία έλεγαν «ναι» στην Προανακριτική, αλλά τα οποία ήταν άκυρα, με πήγε αρκετά πίσω: μου θύμισε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και ψηφοφορίες 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Μπαλαρίνες

Πάντως, η στάση αυτή δεν είναι τόσο αθώα. Το λέω επειδή το Κίνημα Αλλαγής είχε ήδη εκτεθεί με το «ναι» του Σταύρου Θεοδωράκη στην Προανακριτική. Από την άλλη, πληροφορούμαι ότι ο Γρηγόρης Ψαριανός διεμήνυσε κάτι του τύπου «δεν πάω να ψηφίσω σε αυτές τις κάλπες». Δεν χρειάζεται να προσθέσω ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Βαγγέλης Βενιζέλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος να ψηφίσουν για την παραπομπή τους, αλλά και για τον μύλο που θα γινόταν με οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Οπότε, επελέγη ο ασφαλής δρόμος της άκυρης ψήφου. Οπως μου το έθεσε σχολιάζοντας το άγχος διαφοροποίησης από τη Ν.Δ. έμπειρος κοινοβουλευτικός του χώρου, «σε λίγο θα μας ζητήσουν να ντυθούμε και μπαλαρίνες». Δεν είναι κακή ιδέα.

Απουσίες με νόημα

Σημειώνω –και όχι τυχαία– την απουσία από τη συζήτηση της Τετάρτης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, καθώς και του οικονομικού επιτελείου. Αν κρίνω, πάντως, από τους ψιθύρους και την αγωνία συριζαίων στους διαδρόμους της Βουλής την ίδια μέρα, πάλι καλά που δεν έλειπαν περισσότεροι...

And the winner is

Ταυτοποιήθηκε το παλικάρι της φακής που... βγήκε από τα ρούχα του με την επίθεση που εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς και φώναξε το περίφημο «το παραχ....ε», αλλά στη συνέχεια κρύφτηκε όταν ο πρώην πρωθυπουργός τον προκάλεσε να αποκαλυφθεί «αν φοράει παντελόνια». Ο Σαμαράς «σκανάρισε» τον δράστη και θυμάται ότι έσκυψε το κεφάλι όταν του απευθύνθηκε. Δεν τον είχε ξαναδεί, όμως, και δεν μπορούσε να τον ταυτοποιήσει. Εντέλει είδε φωτογραφίες από τη συνεδρίαση και αναγνώρισε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Θηβαίο.

Ιρλανδός ποιητής

Ενας ποιητής και φιλέλληνας βρίσκεται από χθες ανάμεσά μας. Αναφέρομαι στον πρόεδρο της Ιρλανδίας, ο οποίος είναι όλα αυτά και ακόμη περισσότερα. Μάλιστα, ο Μάικλ Ντ. Χίγκινς μπήκε στον κόπο να φέρει μαζί του ειδική έκδοση με δύο ποιήματά του τα οποία μετέφρασε στα ελληνικά, για να τα δωρίσει στους υψηλούς συνομιλητές του στην Ελλάδα. Το βιβλίο το δώρισε χθες τόσο στον Προκόπη Παυλόπουλο όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα δύο ποιήματα φέρουν τον τίτλο «Το πέρασμα» και «Η σχεδία» και θεωρώ ότι αμφότερα είναι εξαιρετικά επίκαιρα για την τρέχουσα κατάσταση της χώρας (εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς...). Πάντως, για να τιμήσουν τον Ιρλανδό χθες βράδυ στο Προεδρικό, έπαιξαν και συνθέσεις από τον «Εναν Ομηρο» του Μίκη Θεοδωράκη. Θυμίζω ότι εκεί εντάσσεται «Το γελαστό παιδί» –το αυθεντικό, όχι αυτό του Στέλιου Παππά– το οποίο αποτελεί μελοποίηση στίχων του Ιρλανδού Μπρένταν Μπέχαμ για τον Ιρλανδό επαναστάτη Μάικλ Κόλινς.

Διαρροές με νόημα

Κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων που βγάζουν οι δέκα κάλπες, όπως μου επισήμανε πηγή με μεγάλη διαστροφή στην ανάλυση στατιστικών. Tα πιο ενδιαφέροντα αφορούν τον Παναγιώτη Πικραμμένο και τον Μάριο Σαλμά. Σημειώνω ότι κατά της παραπομπής του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού τάχθηκαν οκτώ βουλευτές, ενώ 12 ψήφισαν «παρών». Δεδομένου ότι Ν.Δ., ΔΗΣΥ και Ποτάμι ήταν μπετοναρισμένα και υπολογίζοντας ότι τα 6 «παρών» είναι της Ενωσης Κέντρου, σημαίνει ότι μετράμε 14 διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Οσο για τον Σαλμά, (17 όχι και 16 «παρών»), σημαίνει ότι 27 βουλευτές του κυβερνητικού στρατοπέδου ψήφισαν κατά της παραπομπής του. Και αναρωτιέμαι: μόνο αυτοί πήραν γραμμή κατά της παραπομπής του, η οποία «φώναζε» από τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στη Βουλή, ή οι υπόλοιποι απλώς αγνόησαν τη γραμμή και έκαναν του κεφαλιού τους; Μεγάλα ερωτήματα που για ακόμη μία φορά θα τα λύσει η ζωή.