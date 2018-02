O Πίτερ Οικονομίδης, Ελληνας της Νοτίου Αφρικής, στο κατάστρωμα του Λίμπερτι προχθές.

Πέμπτη απόγευμα. Ο ήλιος έδυε γλυκά στο λιμάνι του Πειραιά. Και οι γλάροι που έκαναν τις τελευταίες πτήσεις της ημέρας, κοιτούσαν με περιέργεια ένα drone που τραβούσε πλάνα από το ιστορικό πλοίο Λίμπερτι, το οποίο έχει μετατραπεί σε πλωτό μουσείο. Είναι από τα ελάχιστα του είδους που έχουν διασωθεί διεθνώς και η καλή του μοίρα το έφερε να ελλιμενιστεί μόνιμα στην Ελλάδα όπου και αποκαταστάθηκε δαπάναις του αείμνηστου Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου.

Πάνω στο τεράστιο λευκό σκαρί του, ένας προτζέκτορας προέβαλε τον τίτλο της ομιλίας του Πίτερ Οικονομίδη: «Γίνεται;». Ο δεύτερης γενιάς Ελληνας με καταγωγή από τον Ιμβρο και τη Σμύρνη που μεγάλωσε στη Νότιο Αφρική και μεσουράνησε διεθνώς στον κόσμο της διαφήμισης και του branding, ήταν ο κύριος ομιλητής αλλά και το τιμώμενο πρόσωπο στην ειδική εκδήλωση του The Propeller Club of United States, Port of Pireus.

Πρόκειται για έναν ιστορικό και σεβαστό θεσμό της ελληνικής ναυτιλίας, ιδρυθέντα το 1935, που συμβάλλει στη δικτύωση των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας και στη διασύνδεσή τους με το εξωτερικό. Επικεφαλής του είναι σήμερα ο Γιώργης Ξηραδάκης.

Συμβολικά, η βράβευσή του Οικονομίδη από το Propeller Club σχεδιάστηκε να πραγματοποιηθεί μέσα στο Λίμπερτι, αυτό τον ευλογημένο τύπο πλοίου που έδωσε νέα πνοή στην ελληνική εμπορική ναυτιλία, όταν ο στόλος μας είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Είναι η τέταρτη φορά που το Propeller βραβεύει κάποιον για την αριστεία και τη σκληρή δουλειά. Ο brand strategist με πελάτες του εμπορικού διαμετρήματος της Apple και της Coca Cola έχει αφιερώσει πολύ από τον πολύτιμό του χρόνο για να μας εμφυσήσει την ιδέα ότι –ναι!– γίνεται. Γίνεται δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμείς οι Ελληνες και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα πλεονεκτήματα του εθνικού μας χαρακτήρα για να δούμε τη χώρα να προοδεύει.

Ηδη από νωρίς, ο χώρος που θα πραγματοποιείτο η ομιλία του είχε αρχίσει να γεμίζει. Από τους πρώτους κατέφτασε η πρέσβειρα του Ισραήλ, Ιρίτ Μπεν Αμπα και ακολούθησαν εφοπλιστές, άνθρωποι του οικονομικού και ναυτιλιακού κόσμου, του λιμενικού σώματος κ.ά.

Το μεγάλο προτέρημα του Πίτερ ως ομιλητή είναι η ικανότητά του να είναι κατανοητός, εμψυχωτικός και πειστικός. Στις παλαιότερες ομιλίες του στο πλαίσιο του «Γίνεται» (μια ιδέα που ξεκίνησε το 2011 όταν μία από τις τοποθετήσεις για το πώς θα βγούμε από την κρίση έγινε viral) έδινε τη βαρύτητα στο πώς θα αφήσουμε πίσω μας τον Ζορμπά. Ηταν ένα πρότυπο που είχε λάμψη διεθνώς τη δεκαετία του ’60, αλλά μετά μας έκανε κακό μιας και δεν φροντίσαμε να εκσυγχρονίσουμε το όραμά μας για τη χώρα μας.

Προχθές, ο Οικονομίδης άλλαξε λίγο την προσέγγισή του, λέγοντας πως η χαρά της ζωής που υπάρχει στη χώρα μας –και εξακολουθεί να θάλλει παρά την κρίση– είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, το οποίο συνδυαζόμενο με τη σύμπλευση προς τη νεωτερικότητα θα μπορούσε να μεταμορφώσει κυριολεκτικά την Ελλάδα. Αμήν.