Δ​​εν έφτανε ο καταιγιστικός αποπροσανατολισμός που υφιστάμεθα το τελευταίο διάστημα, ήρθε και η σύγχυση γύρω από το τι πραγματικά συνέβη στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου για να επιβεβαιώσει ότι πορευόμαστε πλέον στο απόλυτο σκοτάδι, με την αυταπάτη ότι οδηγούμεθα εκτός μνημονίων.

Σκόπιμα δε τόσο η κυβέρνηση όσο και οι δανειστές μάς κρατούν εν υπνώσει. Η πρώτη δεν μας λέει απολύτως τίποτε, ενώ οι δεύτεροι βγαίνουν με διθυραμβικά σχόλια και χαιρετίζουν μετά βαΐων και κλάδων την πρόοδό της, την ίδια στιγμή που δεν μας δίνουν τη δόση! Η δυσαρμονία μεταξύ επαινετικών λόγων και έργων εκ μέρους των δανειστών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο θεατρικής παράστασης της τρόικας εν Ελλάδι.

Να θυμίσουμε, λοιπόν, ότι η 3η αξιολόγηση είχε κλείσει σε επίπεδο Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου. Το θέμα δεν χρειαζόταν να επανέλθει σε Eurogroup. Γιατί επανήλθε;

Ιδού τι είχε αποφασιστεί στο Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου:

«The Eurogroup calls on the Greek authorities to complete the outstanding prior actions as a matter of urgency. The Eurogroup mandates the EWG to verify the full implementation of the outstanding prior actions on the basis of an assessment by the European institutions. This will include an assessment to confirm that a continuous and unimpeded flow of electronic auctions is ensured as well as the completion of government pending actions in the field of privatization. Following the full implementation of the prior actions and subject to the completion of national procedures, the ESM governing bodies are expected to endorse the supplemental MoU and approve the disbursement of the fourth tranche of the ESM programme».

Με λίγα λόγια, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση της δόσης με το πέρας της 3ης αξιολόγησης στις 22 Ιανουαρίου, παρά το γεγονός ότι και τότε εκκρεμούσαν ορισμένα προαπαιτούμενα. Γι’ αυτό, όμως, εξουσιοδότησε το EuroWorking Group (EWG) να ελέγξει εάν αυτά θα πληρώνονταν, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της εκταμίευσης.

Θα προσέξει κανείς ότι, μεταξύ των τότε προαπαιτουμένων, το Eurogroup είχε δώσει έμφαση σε δύο: στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων (βλέπε Ελληνικό).

Είναι σαφές ότι στην πορεία οι θεσμοί αδυνατούσαν να επιβεβαιώσουν στο EWG ότι ειδικά αυτά τα δύο προαπαιτούμενα είχαν πληρωθεί. Ετσι, σε επίπεδο EWG, η υπόθεση της εκταμίευσης της δόσης έφτασε σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ να επαναφέρει το θέμα ενώπιον του Eurogroup, με την προσδοκία να αποσπάσει πλέον μια πολιτική απόφαση για την εκταμίευση της δόσης από αυτό, παρά το γεγονός ότι γι’ αυτά τα προαπαιτούμενα δεν είχε τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών. Το επιχείρημά του ήταν ότι, για τα εν λόγω προαπαιτούμενα, η ελληνική κυβέρνηση ό,τι είχε να κάνει το έκανε και πλέον η υλοποίησή τους εξέφευγε του ελέγχου της: το Προεδρικό Διάταγμα για το Ελληνικό βρισκόταν ενώπιον του προληπτικού ελέγχου του ΣτΕ, ενώ οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είχαν πλήρως θεσμοθετηθεί και, εάν δεν προχωρούσαν με την ένταση που ήθελαν οι Ευρωπαίοι, αυτό δεν οφειλόταν στην κυβέρνηση, αλλά σε άλλους παράγοντες.

Κι έτσι φτάσαμε στο Eurogroup της 19ης Φεβρουαρίου, το οποίο από τη μια μεριά αρνήθηκε να λάβει την πολιτική απόφαση που του ζήτησε ο κ. Τσακαλώτος, στέλνοντας πίσω το θέμα στο EWG, δηλαδή σε τεχνικό επίπεδο, από την άλλη, πλέκοντας και πάλι το εγκώμιο της κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των θεσμών θα κατέβουν παρ’ όλα αυτά στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου για να ξεκινήσουν την 4η αξιολόγηση, παρά το γεγονός ότι η 3η δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, την ίδια στιγμή που –με το άλλο καπέλο του, αυτό του κυβερνητικού συμβουλίου του ESM– ενέκρινε το συμπληρωματικό μνημόνιο που συντάχθηκε με το πέρας της 3ης αξιολόγησης.

Στη συνέχεια παραθέτουμε προς σύγκριση τις δηλώσεις που έκανε και στα δύο Eurogroup ο νέος πρόεδρός του, M. Centeno.

Δηλώσεις Centeno στο Eurogroup της 22 Ιανουαρίου 2018: «On Greece, there are good news. We have achieved a political agreement on the third review of the ESM programme. We welcomed the adoption of nearly all agreed prior actions and mandated the EWG to check the completion of the remaining ones in the coming weeks.

This reflects the huge efforts and excellent cooperation between the Greek government and the institutions. The next disbursement will amount to 6.7 billion euros to cover debt service, arrears clearance and to support Greece’s cash buffer - this is critical to ensure full market access».

Δηλώσεις Centeno στο Eurogroup της 19 Φεβρουαρίου 2018:

«On Greece, excellent news. The institutions reported that Greece has acted on all prior actions. It has been a tremendous effort by the Greek government, who is showing strong ownership of the programme. Of all 110 prior actions, only 2 are still outstanding, which are outside the control of the government. I’m confident that they can be cleared soon by the institutions. The ball is also on our side now. National procedures will be needed to approve the disbursement of 5.7 billion once the institutions validate the completion of the pending prior actions».

Υπό το φως των ανωτέρω, η ερώτηση που τίθεται τώρα είναι κατά πόσον (και για πόσο) είναι αποφασισμένοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας να μπλοκάρουν την εκταμίευση της δόσης στην «αγαπημένη» τους κυβέρνηση ενόσω δεν θα πληρούνται τα κρίσιμα προαπαιτούμενα.

Αυτό έχει να κάνει και με την αοριστία της υλοποίησης των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ως προαπαιτουμένου, που αφήνει ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στους θεσμούς να αξιολογήσουν ως ικανοποιητική ή μη ικανοποιητική τη διενέργεια τέτοιων πλειστηριασμών και κατά συνέπεια να δώσουν ή να μη δώσουν το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης. Επ’ αυτού διαδίδεται ότι εξανέστη και ο κ. Τσακαλώτος στη συζήτησή του με τον κ. Ντράγκι.

Και ερωτώ: Μήπως αυτή τη διακριτική ευχέρεια, επεδίωξαν να την κρατήσουν για τον εαυτό τους τα κυρίαρχα κράτη στο Eurogroup ως «πισινή», κατά το κοινώς λεγόμενο, ώστε να δουν στο μεταξύ πώς προχωράνε τα stress tests (με τα οποία συνέχονται οι πλειστηριασμοί), πώς εξελίσσεται η εμπιστοσύνη των αγορών στα ελληνικά ομόλογα (κάτι που επισημάνθηκε από τον κ. Ντράγκι στον κ. Τσακαλώτο) και, last but not least, πού θα καταλήξει η συζήτηση στην Ευρωζώνη για τη μετεξέλιξη του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (και όχι μόνο);

Πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη, όπου το πιο δυσάρεστο απ’ όλα είναι πως η κυβέρνηση, που κάτι πρέπει να έχει καταλάβει ότι απεργάζονται οι εταίροι μας πίσω από την πλάτη της, εξ ου και η έκρηξη Τσακαλώτου στο Eurogroup, μας κρατάει στο σκοτάδι, την ίδια στιγμή που κάνει τα πάντα για να μας αποπροσανατολίσει. Και να μας κοιμίσει. Οπως την κοιμίζουν καιρό τώρα οι δανειστές μας με τα επαινετικά τους λόγια.

Να θυμίσω κλείνοντας ότι, πολύ συχνά στην ιστορία μας, πριν υποστούμε μεγάλες ήττες, κοιμόμασταν ως έθνος. Πολλά πράγματα έχουμε προεξοφλήσει εδώ πέρα, αλλά τα γεγονότα, όσο πάνε και εξελίσσονται, μας διαψεύδουν.

On Greece, good news… On Greece, excellent news...

Και τους πιστεύετε;

* Ο κ. Παν. Γκλαβίνης είναι αν. καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ.