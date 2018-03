Συνομιλώντας σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ με τον Αλέξη Παπαχελά, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι «το μείζον» για την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δεν είναι αν θα υπάρξει προληπτική πιστωτική γραμμή, αλλά «η έξοδος να μην αναστείλει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα». Είναι κρίσιμο να «κάνουμε αυτά που πρέπει από μόνοι μας, χωρίς ραβασάκια, email και φαξ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυτιληναίος τονισε ότι θα ήταν «απόλυτη καταστροφή» η επιστροφή στις πρακτικές προ του 2010, προειδοποιώντας ότι «μπορούμε σε ένα χρόνο να ξηλώσουμε ό,τι καταφέραμε» στα χρόνια της κρίσης. Συμπλήρωσε δε ότι ξεκάθαρα ο «πιο σημαντικός παράγοντας» για την ανάκαμψη είναι η «πολιτική σταθερότητα και συναίνεση». Η χώρα πρέπει να φύγει από τα πρωτοσέλιδα των διεθνών εφημερίδων, υπογράμμισε («we have to be out of the news», όπως το έθεσε στα αγγλικά). Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα αξίζει καλής μεταχείρισης από τους Ευρωπαίους και ότι η δυνατότητα ενός grand bargain που θα επιτρέψει τη δημοσιονομική χαλάρωση με αντάλλαγμα συνέχιση των μεταρρυθμίσεων θα κριθεί στο κορυφαίο πολιτικό επίπεδο και δεν πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων.

Ο επόμενος πρόεδρος του ΣΕΒ σημείωσε ότι είναι άλλο πράγμα το τέλος των μνημονίων και άλλο η υπέρβαση της κρίσης, που μπορεί να χρειαστεί «άλλα δέκα χρόνια». Ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» ότι τα μνημόνια ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, μιλώντας ωστόσο για «βαρύ κοινωνικό κόστος». Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε επίσης ότι η κρίση έδωσε το έναυσμα για αλλαγή κουλτούρας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και την εργασία. «Δεν έχει αλλάξει ακόμα», είπε, αλλά κινείται στη σωστή κατεύθυνση, διαδικασία «που θα ενισχυθεί» με την παγίωση της ανάκαμψης.

Σε ερώτηση για το αν οι πολιτικοί ακούν τους επιχειρηματίες, απάντησε ότι «μια χαρά ακούν – το θέμα είναι τι κάνουν», προσθέτοντας ότι «την περίοδο του κ. Βαρουφάκη δεν άκουγε κανένας τίποτα». Είπε ότι η φορολογία των επιχειρήσεων σε όλες τις μορφές της «είναι πάρα πολύ ψηλή», ενώ χαρακτήρισε «άθλο» ότι η χώρα έφτασε στη δημοσιονομική ισορροπία και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης.

Σε ερώτηση για τη ΔΕΗ, είπε ότι αν καταρρεύσει, πέσαμε όλοι», από την ενεργειακή αγορά και τη βιομηχανία ως τις τράπεζες. Η ΔΕΗ, σημείωσε, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει άλλο ρόλο, «δεν είμαστε πια στη δεκαετία του ’60», αλλά η κατάρρευσή της «θα είναι ο εφιάλτης της Ελλάδας»

Ο κ. Μυτιληναίος μίλησε και για τα εθνικά θέματα. Για την ΠΓΔΜ, είπε ότι είναι «η μόνη ακραιφνώς φιλική χώρα» προς την Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή. Επείγονται να τους υιοθετήσουμε», τόνισε, «ειδικά οι Σλαβομακεδόνες, κι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους κρατάμε απ’ έξω». Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παίζουμε κομματικά με την εξωτερική πολιτική, είπε. Σε ερώτηση του κ. Παπαχελά για την Τουρκία, απάντησε ότι «η Τουρκία είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να παίζουμε».

Ο έμπειρος επιχειρηματίας αναφέρθηκε επίσης στους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι «η χειρότερη εξέλιξη που θα μπορούσα να φανταστώ», είπε, σημειώνοντας ότι αν ξεκινήσει εμπορικός πόλεμος, «δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν θα κλιμακωθεί». Οι οικονομολόγοι, που διαφωνούν σε όλα, τόνισε, συμφωνούν σε ένα μόνο: ότι «το διεθνές εμπόριο είναι win-win για όλους».

Τέλος, σχετικά με την ανάληψη της προεδρία του ΣΕΒ, είπε ότι ήταν «πολύ δύσκολη η απόφαση», καθώς «ο χρόνος που διαθέτω είναι από περιορισμένος ως ανύπαρκτος». Ωστόσο εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «πρέπει να δίνεις κάτι πίσω στην πατρίδα σου από αυτά που σου έχει δώσει».