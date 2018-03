Γιατί στοχοποίησαν δύο εξέχοντες;

Κύριε διευθυντά

Ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός κ. Αντώνης Μανιτάκης, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, στο άρθρο του της Κυριακής στην «Κ» της 25ης Φεβρουαρίου, με τίτλο «Μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων, η σκανδαλολογία» αναφερόμενος στην περίπτωση «Πικραμμένου», κατά τη γνώμη μου, παρέλειψε το ουσιαστικότερο. Δηλαδή, μετά την προφανώς ανυπόστατη ανάμειξη στο σκάνδαλο «Novartis» του υπηρ. πρωθυπουργού κ. Παναγιώτη Πικραμμένου, αλλά και μετά την αιματηρή τρομοκρατική δολοφονική απόπειρα εναντίον του επίσης υπηρεσιακού πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου, ποιος εξέχων/αξιόλογος Ελληνας θα θεωρήσει υποχρέωσή του, ή έστω θα φιλοδοξήσει να εμπλακεί στον «λάκκο των όφεων» για να βοηθήσει την πατρίδα;

Οταν μάλιστα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο όπου οι παγκόσμιοι απάτριδες και οι συναισθηματικά πλέον παχύδερμοι, επωφελούνται της ρήτρας των μάλλον ευνοουμένων πολιτών, μου δημιουργείται η εύλογη πεποίθηση ότι τουλάχιστον η συντονισμένη «εμπλοκή» των δύο αυτών υπηρεσιακών πρωθυπουργών στις αντίστοιχες υποθέσεις Novartis/Γιαγτζόγλου, δεν είναι τυχαία. Η «από πού κι ως πού», τόσο μεγάλη, πραγματικά γιγαντιαία και τόσο ξαφνική προβολή της περίπτωσης Γιαγτζόγλου, ισχυροποιεί την πεποίθησή μου, ότι δηλαδή αυτά τα περίεργα προοιωνίζονται την επικράτηση μιας αναξιοκρατίας, που οσημέραι όλα δείχνουν να εξελίσσεται σε κυρίαρχη ιδεολογία.

Πανος Κ. Παναγοπουλος, Διδάκτωρ του Παν/μίου της Σορβόννης

Ο ΧΥΤΥ στην Ανδρο και η θέση Πλούσκα

Κύριε διευθυντά

Τα άρθρα της εφημερίδας σας για τα σκουπίδια και τον ΧΥΤΥ Ανδρου στις 22 και 24.2.2018 απηχούν απόψεις βασιζόμενες σε μονόπλευρη πληροφόρηση. Με σκοπό την ορθή ενημέρωση των αναγνωστών σας, παραθέτουμε τα παρακάτω. Η τελευταία προσπάθεια για δημιουργία ΧΥΤΥ στην Ανδρο ξεκίνησε το 2012, με τον τότε δήμαρχο να υποδεικνύει στον μελετητή τη θέση «Πλούσκα» Δ.Δ. Υδρούσας. Οι παλινωδίες της διαδικασίας πολλές:

– Εκ νέου ανάθεση μελέτης, ενώ θα έπρεπε (βάσει κείμενων διατάξεων) να συνεχίσει η διαδικασία αδειοδότησης εξετάζοντας τις εναλλακτικές θέσεις της μελέτης του 2009.

– Θέση καθ’ υπόδειξιν και όχι προϊ̈όν μελέτης-χαρτογράφησης του νησιού.

– Ανάθεση μελέτης χωρίς διαγωνισμό και κυρίως η ακαταλληλότητα της θέσης Πλούσκα, που δεν πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων.

Η αναφορά ότι «...θα χαθεί η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ... » είναι λανθασμένη, διότι το έργο δεν πληροί στην παρούσα φάση τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ και δεν υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση για να χαθεί.

Η αναφορά ότι «αν πάντως η χωροθέτηση απορριφθεί, τότε η Ανδρος θα “δεματοποιεί” σκουπίδια επί πολλά χρόνια ακόμα, καθώς πρέπει να επιλεγεί νέα θέση, να εκπονηθούν νέες μελέτες...» είναι λανθασμένη, διότι η μελέτη που υπέβαλε ο δήμος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εξετάζει συνολικά 8 εναλλακτικές θέσεις. Δύο από αυτές αναφέρονται από το ΥΠΕΣ/ΓΓΣΔΑ ως κατάλληλες για ΧΥΤΥ και επομένως, σε περίπτωση απόρριψης της θέσης Πλούσκα, η διαδικασία θα συνεχιστεί (βάσει της νομοθεσίας) στην όποια εκ των εναλλακτικών της ίδιας μελέτης κατάλληλη θέση.

Η αναφορά για την «εξαιρετικά θλιβερή πραγματικότητα με τα σκουπίδια να συνεχίζουν να μπαίνουν κάτω απ’ το χαλί» αφορά τον δήμο, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων σήμερα αλλά και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του νέου έργου ΧΥΤΥ ( τουλάχιστον 5ετία).

Τέλος, η «λυσσαλέα αντίδραση» για τη θέση Πλούσκα 1. 200 και πλέον πολιτών και συλλόγων της περιοχής, που ενυπόγραφα έχουν ταχθεί κατά της συγκεκριμένης θέσης, δεν οφείλεται σε προσωπικά συμφέροντα κανενός, αλλά στην ακαταλληλότητα της θέσης και, κυρίως, γιατί οφείλουν να διασφαλίσουν το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό, το νερό των παρακείμενων δημοτικών γεωτρήσεων με το οποίο υδροδοτούνται.

Κανένας πολίτης δεν έχει ιδιοκτησία στην περιοχή, αφού είναι μοναστηριακή έκταση. Αντιθέτως, «λυσσαλέα» είναι η επιμονή των δημοτικών αρχόντων να προωθούν ακατάλληλη θέση για χωροθέτηση ΧΥΤΥ, γεγονός που ευθύνεται για τις καθυστερήσεις.

Ο πρόεδρος και μέλη της «Επιτροπής Κατοίκων ΚΑΤΑ της χωροθέτησης ΧΥΤΥ στη θέση Πλούσκα»

Στυλιανός Πολυκρατης, πρόεδρος / Ευαγγελία Πάνου, μέλος / Λεονάρδος-Οδυσσέας Βλαμης, μέλος

Μαρίνος Γερουλάνος, ένας σπουδαίος

Κύριε διευθυντά

Προ ημερών απεβίωσε ένας εξαίρετος Ελληνας, ο Μαρίνος Γερουλάνος. Ηταν γνωστός στην ελληνική κοινωνία για το ανεπίληπτο ήθος και το αποτελεσματικό, λογω της έμφυτής του επιμέλειας, έργο του, στους τομείς με τους οποίους έτυχε να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της μακράς του ζωής. Γνωστός όμως θα μείνει και στη διεθνή κοινότητα των ελληνιστών για το opus magnum της τελευταίας περιόδου της ζωής του, αφιερωμένο στην Αιμιλία, την αγαπημένη του σύζυγο. Το 2016 εκδόθηκε στα αγγλικά το «A Dictionary of Classical Greek Quotations» (Εκδ. I. B. Tauris & Co. Ltd, London New York). Λεξικό ρήσεων αρχαίων Ελλήνων κλασικών συγγραφέων, που συνέλεγε επί χρόνια ο ίδιος και επιμελήθηκε της εκδόσεώς των. Ενας τόμος 897 σελ., με 7.500 λήμματα, με παράρτημα σχολίων και αναφορών τρίτων για την Ελλάδα και τους Ελληνες, με πληρέστατο κατάλογο θεμάτων και εκτενή βιβλιογραφία. Στον πρόλογο του βιβλίου, ο ομότιμος καθηγητής Κλασικών Γλωσσών και Φιλολογίας στην Οξφόρδη, Oliver Taplin, επαινεί ως εξόχως επιστημονικό το λεξικό του και προσομοιάζει τον ίδιο με αρχαίο Ελληνα παροιμιογράφο. Θα τον θυμούνται πάντοτε κυρίως αυτοί που τίμησε με τη φιλία του.

Στρατης Στρατηγης, Επ. δικηγόρος Δ. Ν., τ. βουλευτής Επικρατείας

Τα παιδιά, τα σκυλιά και οι γέροντες

Κύριε διευθυντά

Ασφαλώς καθ’ όλην τη διάρκεια, αλλά και πριν και μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους, θα παρατηρήσατε και φέτος ότι εκατοντάδες –μήπως χιλιάδα;– φορείς, σύλλογοι, εταιρείες, επιχειρήσεις, καταστήματα, ιδιώτες κ.λπ. κόπτονται για το παιδί. Για τα υγιή παιδιά, φτωχά ή μη, αλλά και για τα παιδάκια με προβλήματα. Βέβαια, πολύ καλώς πράττουν. Αυτή η ευαίσθητη ηλικία χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση. Αλλο ότι τα χρόνια που ήμασταν εμείς παιδιά κανείς δεν ενδιαφερόταν και για παιχνίδια είχαμε… άδεια κονσερβοκούτια!

Βομβαρδισμός διαφημίσεων, προϊόντων, ακριβών παιχνιδιών και ρούχων. Προβληματίζομαι αν αυτά τα χορτασμένα και καλοπερασμένα παιδιά θα καταδεχθούν αύριο να δουλέψουν.

Επίσης πολύς «ντόρος» γίνεται για τους σκύλους ράτσας ή μη, αδέσποτους ή «δεσποτικούς», για σκυλοτροφές, για την προστασία τους, τα εμβόλιά τους, μέχρι delivery για τα ζώα και φάρμακα για την τερηδόνα τους ακούσαμε... Γι’ αυτό φυτρώνουν σε καιρό κρίσης μαγαζιά με ανάλογα προϊόντα σε κάθε γειτονιά. Απορώ γιατί δεν βάζουν φόρους για τους κατέχοντες σκύλους και εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε από τα απόβλητά τους.

Τώρα λοιπόν διερωτώμαι γιατί κανείς δεν σκέφτεται να πράξει τα ίδια για τους γέροντες και τις γερόντισσες; Καμία διαφήμιση για γεροντικές τροφές και μόδες –εκτός από πάνες– τίποτα για κάτι χαριτωμένο και όμορφο. Πολλοί ηλικιωμένοι αφημένοι στην τύχη τους, στην απέραντη και ατελείωτη μοναξιά τους, σε ιδρύματα ή στα σπίτια τους ζουν το δικό τους δράμα. Γιατί οι διάφοροι φορείς, οι σύλλογοι ή οι κυρίες του καλού κόσμου δεν ενδιαφέρονται για τα μεγάλα παιδιά! Αν εγκαταλείψεις σκύλο θα τιμωρηθείς. Αν εγκαταλείψεις γέρο ή γριά, μάλλον δεν υπάρχει νόμος και, αν υπάρχει, δεν διώκεσαι. Ακουσα τις προάλλες το εξής οδυνηρό και τόσο αληθινό από μια γριούλα: «Αχ! Μακάρι να με αγαπούσε η εγγονή μου όπως τον Γκορμπ (τον σκύλο της...)».

Βουλα Λαμπροπουλου, Ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών