Eurogroup: Στο β' 15νθήμερο του Μαρτίου η εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ. προς την Ελλάδα

Η Ευρωζώνη θα εκταμιεύσει τη δόση των 5,7 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου μόλις ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές εθνικές διαδικασίες, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο κ. Σεντένο επεσήμανε ότι το Eurogroup θα συζητήσει τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους στην άτυπη σύνοδο που θα γίνει στις 27 Απριλίου στη Σόφια, ενώ σημείωσε ότ το Eurogroup εξέτασε τα βήματα της Ελλάδας προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ο Μ. Σεντένο ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος καθώς, όπως είπε, η χώρα βρίσκεται πλέον στην τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση και δείχνει «ισχυρή δέσμευση στην εφαρμογή του προγράμματος και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων».

Όσον αφορά τις τεχνικές συζητήσεις για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, αλλά και το μηχανισμό σύνδεσης αποπληρωμής του χρέους με τον ρυθμό ανάπτυξης, ο Μ. Σεντένο τόνισε ότι υπάρχει πρόοδος.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», υπογράμμισε απο την πλευρά του ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι βρισκόμαστε εκατό ημέρες πριν από το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Ως τότε θα πρέπει να αποφασιστεί ένα συνολικό πακέτο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει πρώτον, τη στρατηγική ανάπτυξης που θα παρουσιάσει η ελληνική κυβέρνηση τον Απρίλιο, δεύτερον, τα μέτρα για το χρέος και τρίτον, την εποπτεία για τη «μετά το πρόγραμμα εποχή». Ο Π. Μοσκοβισί σημείωσε, πάντως, ότι η εποπτεία μετά το πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μοιάζει με ένα νέο πρόγραμμα .

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι «είμαστε μπροστά σε "σφυχτά χρονοδιαγράμματα"», υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να εκπληρώσει τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, ως το Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Ο ΕSM αναμένει την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών - μελών της Ευρωζώνης και μετά θα ανάψει το «πράσινο» φως για την εκταμίευση της δόσης. Ο ίδιος διευκρίνισε, δε, ότι τα 5,7 δισ. πιθανώς θα εκταμιευτούν εντός του Μαρτίου και ένα ακόμη δισ. το επόμενο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση προόδου στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης που πρέπει να παρουσιάσει η ελληνική πλευρά στο Εurogroup του Απριλίου, ο Μ. Σεντένο τόνισε ότι είναι ευκαιρία η Ελλάδα να λάβει την «πλήρη κυριότητα» των πολιτικών που θα ακολουθηθούν, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο είναι «η έξοδος από το πρόγραμμα να είναι ομαλή και βιώσιμη».

Ο Π. Μοσκοβισί υπενθύμισε ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε να παρουσιάσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελλάδας πριν από το ορθόδοξο Πάσχα, τονίζοντας ότι θα αποτελέσει ένα «σημαντικό τεστ για την αξιοπιστία» της χώρας στη συνολική συζήτση για τη μεταμνημονιακή εποχή.

Νωρίτερα, ο Μάριο Σεντένο προσερχόμενος στη συνεδρίαση σημείωσε ότι σήμερα «θα ενημερωθούμε από τους θεσμούς για την πρόοδο στο ελληνικό πρόγραμμα». Συνεχίζοντας ο κ. Σεντένο αναφέρθηκε στην κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο αλλά και στην εφαρμογή του προγράμματος από την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος», έγραψε ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε ανάρτησή του στο Τwitter, όπου ανέβασε φωτογραφία με τον Ελληνα υπουργό Οικονομικών.

«Είχα μία φιλική συζήτηση με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Σεντένο.

I had a friendly discussion with Greek finance minister Euclid @tsakalotos earlier today. #Greece is making remarkable progress in implementing the programme pic.twitter.com/aPHtKBFjIB