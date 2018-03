Στο BCA η ανεργία είναι άγνωστη λέξη

Τι κάνεις όταν οι οι μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του Τουρισμού ζητούν να προσλάβουν δυόμιση φορές περισσότερους από το σύνολο των σπουδαστών σου; Αντιστρέφεις τους όρους! Διαλέγεις εσύ αντί να σε διαλέγουν.

Το BCA είναι case study: δείχνει ότι ακόμα και σε καιρούς κρίσης, ο σωστός επαγγελματισμός, η συνέπεια και το υψηλό επίπεδο σπουδών εκτιμώνται από την αγορά και εξασφαλίζουν στους σπουδαστές του εργασία πριν καν αποφοιτήσουν. Απόδειξη το 9ο BCA College Hotel & Tourism Career Day που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου στο κεντρικό κτήριο του BCA.

Το BCA κάλεσε στη συνάντηση μόνο κορυφαίες εταιρείες, των οποίων η οργάνωση και οι συνθήκες εργασίας, πληρούν τις πιο απαιτητικές ποιοτικές προδιαγραφές. Συμμετείχαν 13 ξενοδοχεία 5 αστέρων (9 πόλεως και 4 resorts) και ένας International Tourism Operator απο 7 περιοχές της χώρας (Αθήνα, Πύργο, Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο, Άνδρο, Χαλκιδική): Αthens Hilton, Grande Bretagne Starwood, St George Lycabettus, 4 Seasons Astir Palace, Athenaeum InterContinental, Athens Plaza, Electra Metropolis, Yes Hotels, The Margi Hotel, Ikos Resorts (Corfu), Onar Resort (Andros), Esperia Hotels (Rhodes), Aldemar Hotel and Resorts (Crete, Rhodes and Pyrgos), Excite Holidays Tour Operator.

Προσέφεραν θέσεις πληρωμένης πρακτικής εξάσκησης και ταυτόχρονα προτεραιότητα για άμεση πρόσληψη μετά το πέρας των σπουδών τους στο ΣΥΝΟΛΟ των σπουδαστών του τομέα Hotel & Tourism Management του BCA. To μόνο πρόβλημα ήταν ότι η προσφορά θέσεων εργασίας εκ μέρους των εταιρειών υπερκάλυπτε 2,5 φορές τον αριθμό των σπουδαστών! Το πρόβλημα αναμένεται να... επιδεινωθεί, μετά την επικείμενη συνεργασία του BCA με Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στον χώρο του τουρισμού, παγκόσμιας ακτινοβολίας, που θα εξασφαλίζει διαπιστευτήρια στους αποφοίτους του για διεθνή καριέρα.

Το BCA, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια, έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ελληνική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθιερώνοντας ένα πολύ υψηλό, με ευρωπαϊκά κριτήρια, επίπεδο σπουδών, σε άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, που εξασφαλίζει στους σπουδαστές του μηδενική ανεργία και στην αγορά εκπαιδευμένα στελέχη, υψηλής εξειδίκευσης.»