Πάιατ: Η ελληνική ναυτιλία συμβολίζει τις μεγάλες δυνατότητες του ελληνικού λαού

Εντυπωσιασμένος από την επιτυχημένη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας δήλωσε από το βήμα του διεθνούς ναυτιλιακού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Το μέγεθος και ο παγκόσμιος αντίκτυπος της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, για το οποίο ο ελληνικός λαός είναι δικαιολογημένα υπερήφανος, ανέφερε ο κ. Πάιατ και δήλωσε επίσης «περήφανος για τον ρόλο που έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας μετά την καταστροφή του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, όταν διευκόλυνε με επιτυχία την πώληση εκατοντάδων πλοίων Liberty σε Έλληνες πλοιοκτήτες, συμβάλλοντας στη δημιουργία της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Απευθυνόμενος στη ναυτιλιακή κοινότητα, είπε πως συμβολίζει τις μεγάλες δυνατότητες και την αντοχή του ελληνικού λαού και επισήμανε πως «το έργο τους βοηθάει να μείνει η παγκόσμια οικονομία ανοιχτή, δυναμική και ελεύθερη, ακριβώς όπως η δύναμη και η αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ευημερία της γειτονιάς της».

Privilege to join the Greek shipping community and Minister Kouroumplis for the @theseanationgr conference today. Highlighted bilateral partnerships and investment plans for #Syros, #Alexandroupoli and beyond. My remarks: https://t.co/Wgmm9Dh6gR pic.twitter.com/fey8aNsGxx