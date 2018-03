Στη Σύρο το εντυπωσιακό ταχύπλοο πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού CarsonCity (Βίντεο)

Το πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, USNS Carson City, έφτασε σήμερα το μεσημέρι στη Σύρο.

Το υπερσύγχρονο ταχύπλοο θα παραμείνει στο λιμάνι της Ερμούπολης έως και την Κυριακή, καθώς σκοπός της «επισκέψεώς» του είναι ανάπαυση και αναψυχή του 36μελούς πληρώματος του.

Την αγκυροβόληση του πλέον σύγχρονου ταχύπλοου της εκστρατευτικής μεταγωγικής δύναμης του αμερικανικού στόλου στο λιμάνι της Σύρου, χαιρετίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Πάιτ εκφράζει τις ευχαριστίες του στον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για την ισχυρή υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ελληνοαμερικανική συνεργασία. Επίσης, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης Γιώργο Μαραγκό για την υποδοχή.

Welcome to Syros #USNSCarsonCity and thank you Governor @hatzimarkos for your region’s strong support to the US-Greece alliance https://t.co/3k3ToSdZ4w

Σε ανάλογη ανάρτηση, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκφράζει τη χαρά της για την επίσκεψη του USNSCarsonCity στη Σύρο. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως πρόκειται για ένα ορατό σύμβολο του πώς εμβαθύνουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις Ελλάδα και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Spearhead-class expeditionary fast transport ship #USNSCarsonCity docked at #Syros today. @USAmbGreece: We're pleased to have USNS Carson City visiting Syros. It is a visible symbol of how we are deepening our military relationship with Greece, a pillar of stability in the region pic.twitter.com/OWClCFUrNl