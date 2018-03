​​Ανακοινώθηκε από τον υπουργό κ. Νίκο Παππά ότι εγκρίθηκε το έργο Σύζευξις ΙΙ. Χαράς ευαγγέλια. Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτω την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου: «Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς ενέκρινε χθες το έργο Σύζευξις ΙΙ. Αντικείμενό του αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και η παροχή δικτυακών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, ικανή να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες ενός ψηφιακού Δημοσίου.

Πρόκειται για ένα έργο πληροφορικής, “καταλύτη” για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα, το οποίο άρχισε να σχεδιάζεται στα τέλη του 2009 χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.

Με τη συστηματική συνεργασία και τη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο ενεργοποιείται ξανά, ώστε να εξασφαλίσει:

• Ευρυζωνική κάλυψη σε περίπου 34.000 δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.

• Παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (public hotspots).

• Υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς.

• Δυνατότητα ασφαλούς χρήσης βίντεο, τηλεσυνεργασίας και mobile τεχνολογιών.

• Παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.

• Πλήρη αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ).

• Δραστική μείωση των ετήσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού Δημοσίου έως 100 εκατ. ευρώ.

Με το Σύζευξις ΙΙ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο.

Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με τριετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς πόρους».

Μη σας μπερδεύουν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Κρατήστε μόνο ότι το έργο αποτελεί ««καταλύτη» για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επιπλέον θα μειώσει τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου κατά 100 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο! Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η ανακοίνωση αποτελεί χαρμόσυνη είδηση, που πρέπει όλοι να χαιρετίσουμε και να γιορτάσουμε. Δυστυχώς, η πείρα μου και η ενοχλητική μνήμη μου με έχουν κάνει αρκετά επιφυλακτικό και θα σας εξηγήσω το γιατί.

Το έργο σχεδιάστηκε το 2009 με προοπτική να υλοποιηθεί άμεσα, γιατί όντως μπορεί να εξοικονομήσει 100 εκατ. ευρώ από τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου που αισίως φθάνουν τα 350 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο! Το γιατί φτάσαμε το 2018 να αναγγέλλουμε ξανά και ξανά την υλοποίησή του είναι μια θλιβερή ιστορία που δείχνει ανάγλυφα τις παθογένειες του τόπου μας. Εχω γράψει δύο άρθρα στη στήλη αυτή για το ίδιο θέμα. Στις 14 Απριλίου 2013, με τίτλο «Λεφτά υπάρχουν… για τηλεφωνήματα» και στις 11 Ιουνίου 2017 με τίτλο «Ακριβός στα πίτουρα και φτηνός στ’ αλεύρι». Επιτρέψετε μου να παραθέσω ορισμένα αποσπάσματα από τα δύο αυτά κείμενα, για να τεκμηριώσω την επιφυλακτικότητά μου.

«…Στην επίσημη σελίδα http://government.gov.gr/2012/02/09/26327/ της 9ης Φεβρουαρίου 2012, δηλώνεται με υπερηφάνεια ότι “Με γρήγορους ρυθμούς, και κάτω από τη στενή παρακολούθηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου Σύζευξις ΙΙ, που θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012”. Αν θελήσει κάποιος να πάει πιο πίσω θα διαπιστώσει ότι η κουβέντα για το Σύζευξις ΙΙ ξεκίνησε πολύ παλαιότερα. Σε μια άλλη παρουσίαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., που βρήκα στο Διαδίκτυο, αναφέρεται ότι το έργο θα ξεκινήσει το 2011 και θα είναι σε πλήρη λειτουργία στα μέσα του 2012. Το έργο πάει ακόμα πιο πίσω, γιατί ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης Παπανδρέου. Θέλετε να μάθετε πού βρίσκεται το έργο σήμερα; Βρίσκεται στη Διαβούλευση, η οποία επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 5 Απριλίου 2013. Από κει και πέρα θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και έπεται συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, η ΔΗΜΑΡ έχει εκφράσει την έντονη αντίρρησή της για το έργο και, δεδομένου ότι απαιτείται έγκριση από τη Διακομματική Επιτροπή για ένα έργο τόσο μεγάλου μεγέθους, είναι να απορεί κανείς πώς θα προχωρήσει το έργο ώστε να μη χαθούν τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ που ανέρχονται σε 172,3 εκατ. ευρώ...».

Δηλαδή, για ένα έργο που δεν είχε κανένα πολιτικό κόστος και θα μας γλίτωνε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, το οποίο «θα ήταν σε πλήρη λειτουργία στα μέσα του 2012», σήμερα ξανά αναγγέλλεται η έναρξή του!

Πάμε όμως παρακάτω. Στο δεύτερο άρθρο (2017) έγραφα: «…Εχουν περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια από τότε και δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει το Σύζευξις ΙΙ, αλλά εν τω μεταξύ χάθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Θα συμπληρώσω την ιστορία με δημοσιεύματα εφημερίδων, σχετικά με το έργο:

Καθημερινή 11-6-2015: “Βαριές κατηγορίες εξαπέλυσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος, κατά των έργων Σύζευξις Ι και Σύζευξις ΙΙ, που στόχο είχαν τη διαδικτύωση φορέων του ελληνικού Δημοσίου. Μιλώντας ο κ. Κατρούγκαλος στην παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ, χαρακτήρισε τα δύο έργα ‘υπερπολυτελή’, για τα οποία ξοδεύτηκαν ‘λεφτά με το τσουβάλι, χωρίς να χρειάζεται’. ‘Ρίχναμε χρήματα στον πίθο των Δαναΐδων’, είπε ο κ. Κατρούγκαλος, προσθέτοντας ότι αυτό ‘δεν γινόταν για να εξυπηρετηθούν τα δημόσια συμφέροντα, αλλά για πλουτισμό μέσω παρασιτισμού’...Aκολουθεί η εξήγηση: Τώρα όλοι εκτιμούν ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν προφταίνει την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για την επαπειλούμενη απένταξή του από το πρόγραμμα”.

Capital.com 26-10-2016: “Ολα τα δεδομένα δείχνουν ότι το Σύζευξις ΙΙ ‘ξεκολλάει’”, ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Δημήτρης Τσουκαλάς, κατά την ομιλία του στο 18ο ετήσιο συνέδριο Greek ICT Forum, που έχει τίτλο ‘Digital and technological strategies for business reforming and productivity’.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι το πρόγραμμα είχε ‘κολλήσει’, λόγω της έλλειψης 132 εκατ. ευρώ, από τα οποία το υπουργείο έχει ήδη βρει τα 90 εκατ. ευρώ, ενώ βρίσκεται ‘σε καλό δρόμο’ για την εξεύρεση των υπόλοιπων 40 εκατ. ευρώ.

Σημείωσε, επίσης, ότι η απόσβεση των παραπάνω χρημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε έναν χρόνο και τόνισε τα πολλαπλασιαστικά πρακτικά και οικονομικά οφέλη για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα έχει η ολοκλήρωση του έργου”.

Ω, της παραφροσύνης... Δύο στελέχη του ιδίου κόμματος με διαμετρικά αντίθετες απόψεις για το ίδιο θέμα… Μύλος η υπόθεση! Και απτόητοι συνεχίζουμε να χάνουμε εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για... τηλεφωνήματα!».

Η ιστορία, δυστυχώς, δεν αφήνει περιθώρια για αισιοδοξία. Μακάρι να επιτύχει ο υπουργός κ. Νίκος Παππάς και να προχωρήσει το έργο, αλλά η παράδοση δεν είναι με το μέρος του. Υποψιάζομαι ότι, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα χρειαστεί έγκριση από τη διακομματική επιτροπή, όπου εκεί συνήθως κολλάνε τα έργα για ακατανόητους λόγους.

Τολμώ να καταθέσω τη δική μου άποψη γιατί ορισμένα έργα, μεταξύ των οποίων και το Σύζευξις ΙΙ, δεν υλοποιούνται στο Δημόσιο. Θα το διατυπώσω παραφράζοντας γνωστή και ταλαιπωρημένη (από τον Μιχελογιαννάκη και άλλους) αρχαία ρήση: «Οπου υπάρχει μπάχαλο, πας ανήρ βολεύεται»! Το έργο θα βάλει τάξη στις τηλεπικοινωνίες του Δημοσίου και αυτή την τάξη υπάρχουν πολλοί που δεν τη θέλουν και την αποφεύγουν όπως «ο διάβολος το λιβάνι». Γιατί; Διότι θα μπορούν να ελεγχθούν τα πάντα: κινητά, κλήσεις από και προς, κλήσεις σε ωροσκόπια και πορνοτηλέφωνα. Σήμερα είναι κανείς που μπορεί υπεύθυνα να ισχυριστεί ότι γνωρίζει ποιος κάνει τηλεφωνήματα σε 090 αριθμούς; Αμφιβάλλω. Για την ιστορία, σας πληροφορώ ότι νοσοκομείο της χώρας πλήρωσε για τηλεφωνήματα σε μέντιουμ το ποσό που αντιστοιχεί σε 452 χαμένες ώρες εργασίας, μέσα σε δύο μήνες! Πόσα άλλα γίνονται, αλλά δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κανένας δεν γνωρίζει. Με το Σύζευξις ΙΙ, θα υπήρχε πλήρης διαφάνεια στις επικοινωνίες. Μήπως γι’ αυτό δεν προχωρά; Το σκοτάδι πάντα μισεί το φως!

* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.