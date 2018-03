Σαρωτική επικράτηση Πούτιν με 91% στους Ρώσους που ζουν στην Ελλάδα

Το συντριπτικό ποσοστό του 91% συγκέντρωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το εν Ελλάδι εκλογικό σώμα των Ρώσων πολιτών.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα, επί συνόλου 3.700 ψηφισάντων, ο Βλ. Πούτιν προηγείται έχοντας λάβει το 91% των φήφων.

In Athens #Greece over 3700 Russians voted.

Vladimir #Putin is leading with 91%.@MID_RF @mfa_russia#Russia pic.twitter.com/6TZfEMjbKk