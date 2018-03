Πάιατ για Ελληνες στρατιωτικούς: Ελπίζουμε σε ταχεία επίλυση

Δήλωση για το ζήτημα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Ανδριανούπολη έκανε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, από την Ανδραβίδα όπου βρίσκεται για να παρακολουθήσει την πολυεθνική άσκηση Ηνίοχος 2018, μαζί με τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο.

Οπως ανέφερε ο κ. Πάιατ: «Οι ΗΠΑ είναι πλήρως προσηλωμένες στο ζήτημα των δυο στρατιωτικών» και πρόσθεσε ότι στηρίζουν τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης.

«Υποστηρίζουμε τις ελληνικές ενέργειες για τη διατήρησης της επικοινωνίας με τις τουρκικές αρχές και ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί σύντομα».

Στις δηλώσεις του ο κ. Πάιατ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που βρίσκεται ξανά στην Ανδραβίδα και «πολύ υπερήφανος» που η αεροπορική δύναμη των ΗΠΑ μετέχει για άλλη μια φορά στην Ηνίοχος '18.

It was an honor to meet our airmen participating in #Iniohos18 with 13 #F15s, contributing to regional security and strengthening our relationship with #Greece and all our international partners. Thanks for your service!! @USAFE pic.twitter.com/enDC398HOs