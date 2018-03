Πάτρα - Καλάβρυτα με ποδήλατο για τον Αμερικανό πρέσβη

Στον 41ο Ποδηλατικό Γύρο Θυσίας που διοργανώνει το σαββατοκύριακο ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, συμετείχε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, αγωνιζόμενος στον αγώνα αντοχής, στη διαδρομή από την Πάτρα έως τα Καλάβρυτα.

Ο 55χρονος διπλωμάτης είναι λάτρης του ποδηλάτου.

Στο λογαριασμό της Αμερικανικής Πρεσβείας στο twitter η σχετική ανάρτηση ανέφερει τα εξής:

«Με ανταλλαγή αθλητικής φανέλας μεταξύ Πατρών και Λος Αντζελες και μια σύντομη κουβέντα με τον περιφερειάρχη Κατσιφάρα ξεκίνησε ο Ποδηλατικός Γύρος Θυσίας από την Πάτρα στα Καλάβρυτα, την γενέτειρα της ελληνικής ανεξαρτησίας».

With an exchange of jerseys between #Patras and #LA and a quick word with Regional Governor Katsifaras, @USAmbGreece started the Tour Of Sacrifice bicycle race from Patras to Kalavryta, a birthplace of #Greek independence. pic.twitter.com/eHObH5aUEb