Σεντένο και Μοσκοβισί χαιρετίζουν την απόφαση του ESM για τη δόση των 5,7 δισ.

Την απόφαση του ESM για την εκταμίευση των 5,7 δισ. ευρώ στην Ελλάδα χαιρέτισε ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί μέσω Twitter.

«Μετά τη θετική ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η εκταμίευση των 5,7 δισ. ευρώ πραγματοποιείται σήμερα», αναφέρει ο Π. Μοσκοβίσι, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα ακόμα βήμα στο δρόμο για την ανάκαμψη».

After the positive conclusion of the 3rd review, the €5.7bn new disbursement to #Greece takes place today. One more step on the path of recovery! @EU_Commission

Την έγκριση της τέταρτης δόσης ύψους 6,7 δισ. από το ΔΣ του ESM χαιρέτισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο με δήλωσή του στο Twitter.

«Ένα μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα εισέλθουν στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να χτίσει το μαξιλάρι ρευστότητας. Αυτά είναι καλά νέα» ανέφερε ο Μ. Σεντένο.

I welcome the #ESM Board of Directors decision on the disbursement of €6.7 billion loan tranche to #Greece. A chunk of the funds will be pumped into the Greek economy and will help Greece build up its cash buffer. That's good news. pic.twitter.com/GNi8SLR7hc