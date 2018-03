Θα τους πάρουν με τις σκούπες...

Καρότα και αδέσποτα

Κάποιος είχε πει ότι για το καρότο, το κουνέλι είναι το απόλυτο Κακό. Κατ’ αναλογία, για τα αδέσποτα, η ενσάρκωση του Κακού θα ήταν το νομοσχέδιο Τσιρώνη, που αποσύρθηκε άρον άρον μετά τη γενική κατακραυγή των φιλοζωικών οργανώσεων. Εκπρόσωποί τους μοιράστηκαν τους σχετικούς προβληματισμούς χθες στην Πειραιώς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μιάμιση ώρα. Διότι μπορεί το νομοσχέδιο Τσιρώνη να αποσύρθηκε άρον άρον, αλλά ο Μητσοτάκης θα ετοιμάσει δικό του νομοσχέδιο και για τα αδέσποτα – κοινώς ουδεμία εμπιστοσύνη έχει για το τι θα αντικαταστήσει το αποσυρθέν νομοσχέδιο. Με την αφορμή, θυμίζω ότι ο Κυριάκος έχει ιστορία με τα αδέσποτα. Στο σπίτι του είχε δύο, τη Λούνα και τον Αλφι. Η Λούνα απεβίωσε και έμεινε ο Αλφι. Πρόσφατα μάλιστα, στενοί του συνεργάτες μάζεψαν κατ’ εντολήν του αδέσποτο κατά την περιοδεία του προέδρου στην Ημαθία (Νάουσα). Πήραν τη σκυλίτσα στο αυτοκίνητο, την πήγαν βόλτες και τελικά της βρήκαν σπίτι. Πληροφορούμαι δε ότι αυτή κατέληξε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεσμεύομαι να μην αποκαλύψω τα στοιχεία του.

Θεατρικοί μονόλογοι

Ολος ο κόσμος είναι μια σκηνή. Και στη Βουλή έχει παράσταση σχεδόν κάθε μέρα. Απλώς χθες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, τη σκυτάλη από τους βουλευτές πήραν οι επαγγελματίες ηθοποιοί. Αυτό σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Βουλής στην αίθουσα της Γερουσίας, όπου ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης έπαιξε έναν μονόλογο για έναν πολιτικό που παραιτείται και κάνει την αυτοκριτική του στο τέλος της καριέρας του. Σημειώνω ότι ελάχιστοι ήταν οι βουλευτές που παρακολούθησαν τον μονόλογο. Μεταξύ αυτών, οι Νίκος Βούτσης, Γιώργος Βαρεμένος, Νίκος Ξυδάκης, Κώστας Τασούλας, Σπύρος Λυκούδης και Γιώργος Μαυρωτάς. Να υποθέσω ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται μαθήματα στην υποκριτική;

Πατουλικό ιωβηλαίο

Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες επετείους δεν τις αφήνεις να πάνε χαμένες χωρίς να τις γιορτάσεις όπως αρμόζει... Ειδικά αν είσαι ο Γιώργος Πατούλης και κλείνεις δέκα χρόνια θητείας στον Δήμο Αμαρουσίου. Κάπως έτσι, ο απολογισμός του έργου του ήταν η αφορμή για ακόμη ένα... χρυσό ιωβηλαίο, δηλαδή μια μεγάλη σύναξη στελεχών. Αυτά, το βράδυ της Δευτέρας στο γυμναστήριο «Σπύρος Λούης» του Αμαρουσίου, όπου έδωσαν το «παρών» πολλοί αυτοδιοικητικοί και, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ανδριανός και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Δεν θα μπορούσε να λείψει φυσικά ο Αδωνις Γεωργιάδης – το μόνο στέλεχος της Ν.Δ. με δοκιμασμένη ικανότητα διακτινισμού, καθώς πληροφορούμαι ότι νωρίτερα βρισκόταν με τον Αντώνη Σαμαρά και πολλούς βουλευτές της Ν.Δ. στην ομιλία του συναδέλφου του Κώστα Βλάση. Oσο για τον Πατούλη, δεσμεύθηκε ότι δεν θα σταματήσει να εργάζεται μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας του. Υποθέτω ότι το εννοούσε για καλό.

Μάζευε κι ας είν’ και ρώγες

Αναφορά στην υπόθεση της ίδρυσης μουσείου Μάνου Κατράκη έγινε τις προάλλες στα Χανιά, στην εκδήλωση για το ζεύγος Σγουρού, στην οποία μιλούσαν η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Πληροφορούμαι δε ότι ο Σταύρος, ως νέος δημοσιογράφος στην Κρήτη, είχε συγκεντρώσει υλικό για τον Κατράκη. Eκτοτε, του έγινε συνήθεια και μάζευε ό,τι υλικό έβρισκε για τον μεγάλο ηθοποιό, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή θα τα δωρίσει στο ομώνυμο μουσείο. Μάζευε κι ας είναι και ρώγες...

ΗΠΑ ξανά

Μεγάλη κινητικότητα εξωτερικού εμφανίζουν οι νεοδημοκράτες. Το λέω επειδή σήμερα είναι σειρά του Γιώργου Κουμουτσάκου να πετάξει για τις ΗΠΑ. Ο τομεάρχης Εξωτερικών της Ν.Δ. θα μιλήσει στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, σε εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί η έρευνα της ΚΑΠΑ Research «Hellenism in the world, a survey across five continents». Θα συναντηθεί ακόμη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τον Aμερικανό υφυπουργό Εξωτερικών Γουές Μίτσελ και τον αναπληρωτή βοηθό υπουργό Εξωτερικών Τζόναθαν Κοέν, ενώ συναντήσεις έχει και στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Στο μενού, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και η αντιμετώπιση των προκλήσεων.

H πρεσβεία ανακαινίζεται

Σε πενταετή περίοδο ανακαίνισης και αποκατάστασης εισέρχεται το εμβληματικό κτίριο του Βάλτερ Γκρόπιους στη Βασιλίσσης Σοφίας. Αναφέρομαι στην έδρα της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα – το ιστορικό κτίριο «Chancery» της σχολής Μπάουχαους, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Γκρόπιους και εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου 1961. Τα νέα διαδόθηκαν χθες από την πρεσβεία σε σχετική ανάρτησή της στο facebook. Εκεί αναφέρεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία Caddell Construction με έδρα τις ΗΠΑ για την ανακαίνιση του κτιρίου. «Αυτό το μεγάλo έργο αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε χρόνια», τονίζεται, μαζί με την επισήμανση ότι κατά τη διάρκεια των έργων η περιοχή του πάρκου κατά μήκος της οδού Γέλωνος θα παραμείνει κλειστή για το κοινό. Και καταλήγει: «Η αμερ. πρεσβεία δεσμεύεται να επιστρέψει το πάρκο στους γείτονές μας σε άριστη κατάσταση. Εκτιμούμε την κατανόησή σας καθώς αποκαθιστούμε ένα σημαντικό κτίριο-ορόσημο της περιοχής». Δεν έχω καμιά αμφιβολία.