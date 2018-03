Οποιος έχει περάσει από το σημείο έχει δει, έχει μυρίσει και ξέρει. Ξέρει ότι η Μασσαλίας και όλο το πάρκο πίσω από τη Νομική είναι παζάρι ναρκωτικών· ανθρώπινο έλος. Αν πρέπει να κατακρίνει κανείς για κάτι την επιστολή των 93 καθηγητών της Σχολής –που, μεταξύ άλλων, απευθύνουν και στον υπουργό Παιδείας– είναι επειδή άργησε.

Είτε από μιθριδατισμό, είτε επειδή δεν μπορούσε να ελπίζει σε ανταπόκριση, είτε και τα δύο, η πανεπιστημιακή κοινότητα άργησε να διαμαρτυρηθεί, όχι μόνο για την κατάσταση per se, αλλά και γι’ αυτό που οι ίδιοι οι καθηγητές ονομάζουν «παιδαγωγική της ανοχής στην παρανομία».

Η εξωμαθησιακή «παιδαγωγική» του περιβάλλοντος της Νομικής, μέσα και έξω από το κτίριο της σχολής, θα μπορούσε να συνοψιστεί στο μήνυμα: «Τελειώνετε. Τελειώνετε με το πτυχίο, μήπως και προλάβετε να δραπετεύσετε από εδώ».

Κανένας από αυτούς τους προβληματισμούς δεν στάθηκε ικανός να κλονίσει την αυτοπεποίθηση του Κώστα Γαβρόγλου. Για τον υπουργό, οι καθηγητές είναι «ασόβαροι» επειδή κατηγορούν την κυβέρνησή του για ανοχή. Τι έκανε η κυβέρνησή του που αποδεικνύει ότι δεν ανέχεται το έγκλημα; Εκανε μια επιτροπή.

Αλήθεια. Ο αντίλογος του υπουργού ήταν ότι, κατόπιν ενεργειών του, ιδρύθηκε μια επιτροπή με επικεφαλής τον Νίκο Παρασκευόπουλο, η οποία απαρτίζεται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς για «να σκύψει και να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα», «γιατί η νεολαία περιθωριοποιείται».

Το «γιατί» βέβαια μπορεί κανείς, χωρίς πολλή φαντασία, να το εικάσει. Το έγκλημα το προκαλεί η αλλοτρίωση που την προκαλεί η φτώχεια που την προκαλεί ο νεοφιλελευθερισμός που τον επιβάλλει η τρόικα που την έφερε το παλιό πολιτικό σύστημα. Εγκλημα δεν θα υπάρχει όταν θα πάψει να υπάρχει καπιταλισμός. Μέχρι τότε το έγκλημα, βέβαια, θα υπάρχει, αλλά όποιος ζητάει την αντιμετώπισή του, ζητάει –όπως κατά τον Γαβρόγλου– «αστυνομοκρατία».

Μέχρι τότε, είναι πιθανότερο αυτός ο υπουργός Παιδείας να ιδρύσει τέσσερις - πέντε νέες νομικές σχολές σε ευήλιο βουκολικό περιβάλλον, μακριά από την εγκληματικότητα του άστεως, παρά να προστρέξει στο κράτος της αστυνομίας.

Η αντίδραση του Γαβρόγλου δεν μαρτυρεί μόνο τον αντιδραστικό αριστερό συντηρητισμό που εξακολουθεί να παραμένει ενεργός στα περισσότερα υπουργικά μυαλά. Επιτιθέμενος στους καθηγητές, ο υπουργός επιβεβαιώνει και την κυβερνητική μέθοδο: Κανένα θέμα –ούτε τα Πανεπιστήμια, ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε το Σύνταγμα– δεν εξαιρείται από τον πόλεμο.

Ο συριζαϊκός πόλεμος ακολουθεί τον ποδοσφαιρικό αντι-κανόνα: You play the man, not the ball. Δεν κυνηγάς την μπάλα. Ξεμπερδεύεις, όπως μπορείς, με τον αντίπαλο.