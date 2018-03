Η «συγγνώμη» της ανταποκρίτριας του Guardian στην Eλλάδα

Με ένα σύντομο μήνυμα για τους «λάτρεις της Ελλάδας» η κ. Ελενα Σμιθ, ανταποκρίτρια του Guardian στην χώρα μας, ζητά και αυτή από την πλευρά της συγγνώμη για την πρωτοβουλία της εφημερίδας, η οποία τελικά απεσύρθη, να προσφέρει μία «γνωριμία» με την ελληνική κρίση. Η κ. Σμιθ επρόκειτο να έχει ρόλο ξεναγού σε αυτην την ιδιότυπη πρωτοβουλία που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Στο μήνυμα που ανέβασε στο twitter ζητά την δική της συγγνώμη αναπαράγοντας την επίσημη θέση του μέσου στο οποίο εργάζεται, η οποία αναφέρει πως η κ. Σμιθ είχε συμφωνήσει να μιλήσει στην εν λόγω πρωτοβουλία, «αλλά δεν είχε καμία συμμετοχή στην οργάνωση, την καθοδήγηση ή την προώθηση του ταξιδιού».

For all #Greece lovers the Guardian's apology and message as carried in the @pressgazette following outcry over holiday pic.twitter.com/8NLD14vlxc