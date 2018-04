Άη Στράτης: Το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου αναβαθμίζεται τεχνολογικά και έρχεται πιο κοντά

Θεωρείται το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου. Απέχει 18 ναυτικά μίλια από τη Λήμνο, 38 από τη Σκύρο και 42 από τη Λέσβο, ενώ για να φτάσει κανείς εκεί, πρέπει να πάρει το πλοίο της γραμμής από το Λαύριο και να διαμορφώσει το πρόγραμμά του ανάλογα, ούτως ώστε να προλάβει ένα από τα τρία δρομολόγια που υπάρχουν κατά τη χειμερινή περίοδο.

Το ταξίδι είναι πολύωρο ενώ συχνά, το πλοίο δεν καταφέρνει να πιάσει λιμάνι λόγω του καιρού, με αποτέλεσμα την απογοήτευση των περίπου 200 κατοίκων που ζουν στο νησί.

Η τεχνολογία και η επικοινωνία για τους ανθρώπους που ζουν στον Άγιο Ευστράτιο, πολλές φορές είναι η μόνη διέξοδος για να γεφυρώσουν την απόσταση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Όπως παραδέχεται η κτηνοτρόφος, Μαρία Κατσουρίδη, που γεννήθηκε και μένει στο νησί με την οικογένειά της, «η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη στον Αη Στράτη», όμως επιμένει. «Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια». Το ίδιο και ο αδελφός της, ο Δημήτρης, ο οποίος δεν θα άφηνε τον τόπο που γεννήθηκε και έζησε την παιδική του ηλικία. Όπως λέει ο ίδιος, «η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πολύ και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην επαγγελματική μας.

«Το να παραμείνει κανείς στον τόπο του, είναι να δεθεί μαζί του. Έζησα τον πατέρα μου σε όλες του τις δραστηριότητες και μέχρι σήμερα είμαι συνεχιστής του, γιατί χαρακτηρίζει και τη ζωή του τόπου», λέει ο κ. Βύρωνας Μανικάκης, ο οποίος είναι φωτογράφος στο επάγγελμα και έχει αποτυπώσει με τη δική του ματιά σπιθαμή προς σπιθαμή, τις ομορφιές του Άη Στράτη. Είναι και ο ίδιος ένας από τους κατοίκους που αγαπούν τον τόπο τους και θέλησαν να μείνουν εκεί και να προσφέρουν.

Το ίδιο θέλει να κάνει και ο νεαρός μαθητής, Γιώργος Κουτρούλης. Θέλει να μείνει στον Άη Στράτη για να προσφέρει στον τόπο που τον μεγάλωσε.

«Ο Άη Στράτης είναι ένας τόπος που έχει πολλά να δώσει στους κατοίκους του και στους επισκέπτες. Έχουμε αγκαλιάσει την τεχνολογία στην καθημερινότητα μας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία γιατί μας στηρίζει στην προσπάθεια μας να κάνουμε τη ζωή στο νησί πιο εύκολη και να το αναδείξουμε σε τουριστικό προορισμό» σχολιάζει η Δήμαρχος του Άη Στράτη, Μαρία Κακαλή, η νεότερη Δήμαρχος της χώρας μας.

Τώρα, οι προσπάθειες των κατοίκων του νησιού να δώσουν νέα πνοή στον τόπο τους και να φέρουν τον Άη Στράτη πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο, έχουν συμπαραστάτη τη Wind, η οποία επέλεξε να συνεχίσει το πρόγραμμα «Ερχόμαστε Κοντά» για ισότιμη πρόσβαση όλων των Ελλήνων στις απεριόριστες δυνατότητες της επικοινωνίας, στο νησί.

Ήδη έχει προχωρήσει σε ανανέωση του τοπικού δικτύου της με εγκατάσταση υποδομών 4G, ενώ παρέχει δωρεάν επικοινωνία για έναν ολόκληρο χρόνο σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου.

Παράλληλα, όλοι οι ενήλικες κάτοικοι του νησιού έλαβαν δώρο smartphones με δωρεάν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για έναν χρόνο, όλοι οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου έλαβαν smartphones & laptops με δωρεάν σύνδεση F2G και δεδομένων ενώ όλοι οι μαθητές Δημοτικού έλαβαν laptops με δωρεάν σύνδεση στο Internet μέσω της υπηρεσίας Simplify on the Go.

Ο Άη Στράτης είναι ο τρίτος σταθμός του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Wind, μετά την Ανάφη και τη Σίκινο

