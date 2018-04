Πυραυλική επίθεση στη Συρία από ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία - Όλες οι εξελίξεις (βίντεο - φωτό)

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση ενάντια στη Συρία σε συνεργασία με την Γαλλία και τη Βρετανία. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην συριακή πρωτεύουσα Δαμασκό ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, τονίζοντας ότι είδαν σύννεφα καπνού στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν επί μία ώρα εναντίον του προγράμματος χημικών όπλων της Συρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία έστειλαν ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» στον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανακοίνωσε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις, ενώ το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την όλη επιχείρηση.

Τι έχει γίνει γνωστό ως τώρα για τα πλήγματα εναντίον συριακών στόχων

Το διάγγελμα Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια στρατιωτική επιχείρηση μαζί με την Γαλλία και τη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία. Δήλωσε ότι διέταξε επιθέσεις ακριβείας ενάντια σε εγκαταστάσεις χημικών όπλων στη Συρία.

«Είναι σαφές ότι το καθεστώς του Άσαντ δεν έλαβε το μήυμα πέρυσι», δήλωσε ο Μάτις υπενθυμίζοντας το αμερικανικό πλήγμα του Απριλίου 2017 στη στρατιωτική βάση του Αλ-Σααϊράτ, κοντά στη Χομς, έπειτα από επίθεση με χημικά όπλα που είχε αποδοθεί στη Δαμασκό.

«Αυτή τη φορά, οι σύμμαχοί μας και εμείς πλήξαμε πιο δυνατά. Στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Άσαντ και τους υπαρχηγούς του: δεν πρέπει να πραγματοποιήσουν άλλη επίθεση με χημικά όπλα επειδή θα πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είναι καιρός όλα τα πολιτισμένα έθνη να ενωθούν επειγόντως και να βάλουν τέλος στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία υποστηρίζοντας την ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη», κατέληξε.

