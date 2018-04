Πάιατ: Το άγαλμα Τρούμαν σύμβολο της συμμαχίας Ελλάδας - ΗΠΑ

Το άγαλμα του προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν επισκέφθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρει Πάιατ.

Αναρτώντας τρεις φωτογραφίες , ο κ. Πάιατ σχολίασε μέσω twitter πως βρέθηκε αμέσως μετά την επίσκεψή του στο Αγιο Ορος στο σημείο που στέκεται το άγαλμα, το οποίο, όπως ανέφερε, συμβολίζει την «γενναιοδωρία των ΗΠΑ προς την Ελλάδα» κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών χρόνων της.

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες είναι εμφανή τα σημάδια από το αλυσοπρίονο με το οποίο διαδηλωτές επιχείρησαν να κόψουν τα πόδια του αγάλματος.

As soon as I returned from from Mt.Athos, I stopped by to check on the Harry Truman statue - a symbol of the US-Greece alliance and a reminder of the American people’s generosity during Greece’s darkest days. pic.twitter.com/gIyZJJ61BI