Στις εκδηλώσεις της ομογένειας για την εθνική παλιγγενεσία ο Τζέφρι Πάιατ

«Χαρούμενος να βρίσκομαι με τον περιφερειάρχη Τζιτζικώστα και την υπουργό Κουντουρά στη Νέα Υόρκη, δύο ισχυρούς υπέρμαχους της συμμαχίας μας και καλούς φίλους της Αμερικής», σχολιάζει με ανάρτησή του ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, με αφορμή τις ομογενειακές εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821.

Delighted to have Governor @tzitzikostas and Minister @ElenaKountoura in New York for the Greek Independence Day Parade – two strong advocates of our Alliance and good friends of America. @HSocieties pic.twitter.com/GC1EWUycte