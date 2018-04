«Το ΝΑΤΟ δεν είναι Πόντιος Πιλάτος»

Κύριε διευθυντά

Διαβάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγην αφενός μεν για την ανεδαφικότητα των δηλώσεών του και αφετέρου για την έλλειψη αντίδρασης από ελληνικής πλευράς πολιτικής ή στρατιωτικής. Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός οικονομολόγος που εκτελεί χρέη γ.γ. πρέπει να ανατρέχει πού και πού στο καταστατικό ιδρύσεως του ΝΑΤΟ και να φρεσκάρει τη μνήμη του με τις βασικές αρχές και τους κανόνες πάνω στους οποίους είναι δομημένη η συμμαχία και είναι κοινά αποδεκτοί από όλα τα μέλη. Ιδιαίτερα στις αρχές και τους κανόνες αεράμυνας, όπου και το βασικό δόγμα της συμμαχίας, τους οποίους μονίμως και εμπράκτως παραβιάζει η Τουρκία και μόνον εις βάρος της Ελλάδας. Ολη η εναέρια περιοχή του ΝΑΤΟ έχει ανατεθεί στις χώρες-μέλη ως προς τον αεροπορικό έλεγχο με βάση τα FIR (flight information region) και αναφέρεται με σαφήνεια στα αντίστοιχα κοινά αποδεκτά νατοϊκά εγχειρίδια. Ως εκ τούτου, η συστηματική παραβίαση αυτών των κανόνων από την Τουρκία δεν αποτελεί διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά θέμα σαφώς του ΝΑΤΟ, καθόσον πλήττει τη βασική δομή του. Καλό θα είναι λοιπόν ο λαλίστατος υπουργός Αμυνας να μαζέψει τους αντίστοιχους επιτελείς και να ενημερώσουν επί της ουσίας τον γ.γ. για όλα αυτά τα θέματα που μας ταλανίζουν τόσα χρόνια. Επίσης, η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αφήνει αναπάντητες αυτές τις δηλώσεις του γ.γ., εκτός και αν είναι «εξουσιοδοτημένος» προς τούτο. Αλλως θα πρέπει να απολογηθεί.

Ι. Γυφτακης, Υποπτέραρχος ε.α.

Με POS τόσο, χωρίς POS τόσο...

Κύριε διευθυντά

Η χρήση της κάρτας για αγορές με POS βελτίωσε τα έσοδα του κράτους με τη μερική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλα περιθώρια βελτιώσεώς των. Ητο επόμενο και αναμενόμενο η φοβερή τάξη των φοροδιαφευγόντων να αναζητήσει τρόπους για την περιστολή της χρήσης της κάρτας. Το μεγάλο όπλο τους είναι το λεγόμενο «με τη χρήση της κάρτας τόσο, χωρίς τη χρήση τόσο». Το εξεταστέο είναι πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί έστω και μερικώς. Επειδή, κατά την άποψή μου, είναι αδύνατη η αληθινή σχέση μεταξύ των Ελλήνων σε ό,τι αφορά το χρήμα, θα πρέπει η σχέση αυτή –καίτοι μειωτικό για τον άνθρωπο– να ρυθμίζεται από τα μαθηματικά και την τεχνολογία. Ριζική λύση βέβαια θα αποτελούσε η πλήρης κατάργηση των συναλλαγών με χρήμα και η αντικατάστασή του από την κάρτα. Πολύ ταπεινά διατυπώνω την απορία μου για τη μη κατάργηση του χρήματος (χάρτινα και κέρματα) σε παγκόσμια μορφή και την αντικατάστασή του από αριθμούς, τη στιγμή που η τεχνολογία έχει τόσο προοδεύσει (σημειωτέον και το ότι τα χαρτονομίσματα αποτελούν φορέα ανεξιχνίαστης μορφής μικροβίων). Επιστρέφοντας στα εν Ελλάδι, με περισσή επίσης ταπεινότητα και εξεταζομένης φυσικά της προτάσεως από αρμοδιότερους, θα επρότεινα έστω πειραματικά και με στόχο μελλοντικής γενίκευσης, όλοι οι συνταξιούχοι και όλοι οι δημόσιοι μισθωτοί και οι βουλευτές να πληρώνονται μόνο με πλαστικό χρήμα, δηλαδή κάρτα. Στην περίπτωση αυτή με δεδομένο ότι όλοι θα προμηθεύονταν POS για να εισπράττουν, τα έσοδα του κράτους θα ήταν πολλαπλάσια. Κατ' αυτό τον τρόπο θα έβλεπαν καλό και οι μικροεπιχειρήσεις και οι πιο αδύνατοι οικονομικά Ελληνες και γενικότερα όλο το κοινωνικό σύνολο, αφού θα ήταν έτσι δυνατόν στο κράτος να μειώσει τους πράγματι μεγάλους συντελεστές φορολόγησης, λόγω των ανωτέρω εσόδων. Ακόμη θα υπάρξει και μείωση των τιμών των υπηρεσιών των επιστημονικών και μη τάξεων και λοιπών υλικών αγαθών, διότι τυχόν αύξηση των τιμών θα οδηγούσε, λόγω υψηλού εισοδήματος, σε μεγάλο φόρο. Ακόμη θα επρότεινα το κράτος να διαπραγματευτεί τη δαπάνη, λόγω χρήσης της κάρτας, με τις τράπεζες, που δυστυχώς δεν έχουν την καλύτερη συμπεριφορά όταν... ξεμοναχιάζουν τους πολίτες (δάνεια κ.λπ.).

Θάνος Θανασης, Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

«Γι’ αυτό υπάρχουν και οι διερμηνείς»

Κύριε διευθυντά

Σχετικά πρόσφατα, σε δύο προφορικές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμυνας στο εξωτερικό, διαπίστωσα ότι στερείται σωστής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η οποία και έχει καθιερωθεί ως η διεθνής γλώσσα. Σε δήλωσή του στις Βρυξέλλες μετά σύσκεψη του ΝΑΤΟ, αν ενθυμούμαι σωστά, είπε ότι οι δύο Ελληνες στρατιωτικοί έχουν εγκλειστεί σε φυλακές της Τουρκίας. Η προφορά που χρησιμοποίησε για την αγγλική λέξη φυλακή ήταν «πράιζον», χωρίς να γίνεται αντιληπτό τι εννοούσε, αντί της σωστής προφοράς «πρίζον» (prison). Σε άλλη του δήλωση στη Γεωργία ή Αρμενία, αν ενθυμούμαι σωστά, δήλωσε ότι το 1821 οι Τούρκοι έχασαν τον πόλεμο από τους Ελληνες. Οπως είπε: «They have lose (λουζ) the war» αντί του σωστού: «They have lost (λοστ μετοχή) the war». Προφανώς αυτά είναι τα αγγλικά που έμαθε ο κ. Καμμένος μέχρι την υπουργοποίησή του στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, υπουργείο με διεθνείς διασυνδέσεις, όπως ΝΑΤΟ κ.λπ. Επειδή όμως στις δηλώσεις του στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε να αποφεύγει την αγγλική και να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα και η μετάφραση να γίνεται από διερμηνέα;

Αριστείδης Οικονομόπουλος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Εις μνήμην Αρτεμισιομάχων

Κύριε διευθυντά

Στο εύστοχο σχόλιο του αγαπητού Γ. Σταραντζή ( 7-8/4/18), βασισμένο στο ιστορικό πόνημα του συμπατριώτη μας Ι. Πλατιά και αναφερόμενο στη ναυμαχία του Αρτεμισίου (480 π.Χ.), θα ήθελα να προσθέσω, συμπληρωματικά, μερικά στοιχεία για την ομώνυμη ναυμαχία, που απαθανατίσθηκε από τον Ηρόδοτο (VII, 1-25, VIII, 175-183).

Ο Αλικαρνασσέας ιστορικός περιγράφει διεξοδικά τις φάσεις της ναυμαχίας, με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή, στο Αρτεμίσιο, βόρεια ακτή της Ιστιαίας, τοποθεσία που έλαβε την ονομασία από τον ναό της προσηώας Αρτέμιδας (προς = προς Ανατολάς), στο ιερό της οποίας στήθηκε αφιερωματική πλάκα, μετά τη νικηφόρα λήξη της ναυμαχίας, με επίγραμμα - ελεγείο του Σιμωνίδη. Στο Αρτεμίσιο θεμελιώθηκε η ελευθερία των Ελλήνων – φαεννά κρηπῖδα ἐλευθερίας, όπως έγραψε σε διθύραμβό του ο κορυφαίος ποιητής Πίνδαρος.

Ομορη του Αρτεμισίου, η όμορφη πολίχνη των Γουβών ξεχωρίζει με τον πατρογονικό πύργο του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη, ο οποίος εμπνεύστηκε από την περιοχή το μεγαλύτερο μέρος του πεζογραφικού και ποιητικού του έργου, κάνοντας λόγο στις Αγροτικές Επιστολές και για το ιερό της Αρτέμιδος. Ο πύργος ανακαινίσθηκε πρόσφατα, με πρωτοβουλία του συλλόγου «Οι φίλοι του Μουσείου Δροσίνη» και είναι ήδη επισκέψιμος, λειτουργών ως μουσείο και λαογραφικό κέντρο.

Από τη θαλάσσια περιοχή του Αρτεμισίου έχουν ανελκυσθεί: υπερμέγεθες άγαλμα του Διός ή Ποσειδώνος, αριστούργημα της ελληνικής χαλκοπλαστικής, και χάλκινο άγαλμα μικρού αλόγου με αναβάτη, εκθέματα που αποτελούν αγλάισμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών, ενώ μαρμάρινο γλυπτό ολόσωμου ταύρου κοσμεί την παραλία των Ωρεών.

Συνεπικουρώντας στην πρόταση του Γ. Σταραντζή για την ονομασία ενός πολεμικού πλοίου σε «Αρτεμίσιον», θα ήθελα, επιπροσθέτως, να προτείνω στους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς την ανέγερση επιτύμβιας στήλης, στη μνήμη των Αρτεμισιομάχων, ηρωικών αγωνιστών της ένδοξης ναυμαχίας, οι οποίοι ουδόλως υπολείπονται, ως προς την επιτέλεση ευκλεών πράξεων, των Μαραθωνομάχων και των Σαλαμινομάχων. Το Αρτεμίσιο παρουσιάζει ένα κενό και μια ιστορική αδικία, ασυνεπή προς την εθνική μας παράδοση, και πρέπει να αποκατασταθεί δεόντως (βλ. Αγγέλου Ε. Στέφου, Ιστιαία, Τόμος Α, σ.σ. 122-124).

Αναστασιος Αγγ. Στεφος, δ.φ., Ειδικός γραμματέας της ΠΕΦ