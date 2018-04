Αβραμόπουλος: Μέτρα για την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο

«Προτείνουμε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο στην ΕΕ. Εχουμε την ευθύνη να εργαστούμε μαζί για να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τους πολίτες μας εναντίον τέτοιων απειλών στην ενιαία ψηφιακή αγορά», αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter ο Eυρωπαίος Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Όπως υπογραμμίζει ο Έλληνας επίτροπος, «η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις αποτελούν υβριδικές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς μας και για την ασφάλειά μας. Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή. Μαζί με όλους τους σημαντικούς ενδιαφερόμενους, θα αντιμετωπίσουμε μετωπικά την απειλή για να ενισχύσουμε τους πολίτες μας, να πνίξουμε την παραπληροφόρηση και να προωθήσουμε την ασφάλειά μας στον κυβερνοχώρο».

Today, we propose concrete measures to tackle #disinformation and #fakenews online in the EU. We have a responsibility to work together in protecting and empowering our citizens against such threats in the #digitalsinglemarket. #SecurityUnion pic.twitter.com/FxeWsDZPXj