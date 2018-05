Σε εξέλιξη η τριμερής Τσίπρα - Νετανιάχου - Αναστασιάδη στη Λευκωσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου η τριμερής σύνοδος Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στo twitter ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Πορευόμαστε στη βάση των Αρχών της καλής γειτονίας, εδραιώνοντας τη συνεργασία μας στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος των λαών» ευχαριστώντας παράλληλα τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία της Τριμερούς Συνόδου.

Από την πλευρά του κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου σχολίασε: «Είναι καλή ιδέα να συναντιόμαστε και να μιλάμε», ενώ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ότι οι τρεις ηγέτες εργάζονται σε ένα αξιόπιστο, διεθνές και πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας.

«Δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών μας. Από αυτή την προσέγγιση και ο τίτλος της θεματικής αυτής της Συνόδου Κορυφής: «Χτίζοντας Γέφυρες Μεταξύ των Ανθρώπων», τονίζει στην ανάρτηση του ο Κύπριος Πρόεδρος.

Meeting with the President of the Republic of Cyprus, Nicos Anastasiades and the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, in the framework of the 4th Greece-Cyprus-Israel Summit. #CYGRIL #PartnersForOurFuture pic.twitter.com/ibBt4uDi13