Η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του πρίγκιπα Καρόλου στην Ελλάδα (φωτογραφίες - βίντεο)

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Echo, το oποίο συμμετέχει στη νατοϊκή δύναμη και την ακταιωρό της βρετανικής συνοριακής δύναμης HMC Valiant που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προσφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο, επισκέφθηκε πριν από λίγο ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έφθασε λίγο μετά πριν τις 12:30 στο λιμάνι του Πειραιά συνοδευόμενος από την πρέσβη της Βρετανίας στην Ελλάδα Κέιτ Σμιθ.

Τον πρίγκιπα Κάρολο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ υποδέχθηκαν στο πολεμικό πλοίο HMS Echo Βρετανοί αξιωματούχοι οι οποίοι των ενημέρωσαν και τον ξενάγησαν ενώ ο ίδιος επιθεωρώντας το πλοίο συνομίλησε με το πλήρωμα.

Αμέσως μετά επιβιβάστηκε στην ακταιωρό HMC Valiant απ’ όπου και απέπλευσε με προορισμό το Φάληρο όπου θα επισκεφθεί το θωρηκτό Αβέρωφ και την τριήρη «Ολυμπιάς».

Νωρίτερα ο πρίγκιπας Κάρολος με τη δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, περπάτησαν στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσα στον κόσμο.

Στη βόλτα που έκαναν, προκειμένου να μεταβούν στον ναό της Παναγίας Καπνικαρέας στην Ερμού, αγόρασαν κουλούρι από πλανόδιο πωλητή και συνομίλησαν με αρκετούς πολίτες που τους αναγνώριζαν και τους έβγαζαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Φωτογραφίες από τις σημερινές επισκέψεις του πριγκιπικού ζεύγους στην Αθήνα ανέβηκαν και στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter.

During a walking tour of the Kapnikarea area of central Athens, The Prince and The Duchess meet local residents and try traditional Greek coffee in a local café. ☕️ #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/7ltWw3ouG7